Полиция Нью-Йорка отправила на пенсию нового робота: какая причина

В Нью-Йорке департамент полиции официально отправил на пенсию работа K5. Речь идет о 400-килограммовом автомате, разработанном стартапом Knightscope из Кремниевой долины.

Об этом пишет New Yourk Times.

Робот начал работать еще осенью прошлого года, однако ожиданий так и не оправдал. Волну критики он получил из-за своей неспособности передвигаться по лестнице и потребности в постоянном надзоре со стороны человека.

"Сначала задуман как передовое средство сдерживания преступности, робот K5 быстро стал объектом для шуток и завоевал репутацию "мусорного бака на колесах". Его отставка произошла примерно через четыре месяца после запуска", — говорится в сообщении.

Подобные технологии вызывали вопросы распределения государственного финансирования, особенно учитывая решение инвестировать в эти технологии при одновременном сокращении персонала. В итоге робот оказался более проблемным, чем полезным. В конце концов, он стал символом неправильно избранных приоритетов в правоохранительных технологиях.

"Иронично, что робот, задачей которого было облегчить работу полиции освободив ее от рутинного дежурства на станции, лишь добавил хлопот, поскольку нуждался в пристальном надзоре человека. Этот случай, конечно, не иллюстрирует общую картину в отрасли, но позволяет высказать осторожное предположение о том, что времена, когда работы начнут отбирать у людей работу еще далеко впереди", — добавили в издании.

Напомним, в Южной Корее робот насмерть раздавил человека после того, как машина, очевидно, не смогла отличить его от коробок с обрабатываемыми продуктами.

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