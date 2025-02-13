Полиция разыскивает эму за "бегство и хулиганство" — фото

Полиция штата Миссисипи, США, просит жителей найти необычного подозреваемого, разыскиваемого за "бегство и хулиганство" – эму. К слову, это не в первый раз, когда американские копы имеют дело со страусами. В прошлом году полиции города Гарриман, штат Теннесси, пришлось несколько часов преследовать бежавшего от своего хозяина домашнего эму.

Теперь вызов брошен полиции Бейтсвилля, опубликовавшей в Facebook объявление о розыске "Великого Эму".

В нем отмечено, что птица родом из Австралии разыскивается за "бегство с места преступления и нарушение общественного порядка".

"Пожалуйста, будьте осторожны, если вы вступаете в контакт с этим подозреваемым", – говорится на плакате. "Известно, что он нападает на всех, кто стоит по пути к его свободе".

Розыск эму / Фото: facebook.com/batesvilleMSpd

Департамент предостерегает всех, кто заметит эму, не сигналить на своих автомобилях.

"Она напугана, и у владельцев есть команда, которая помогает им вернуть ее домой в безопасности", — говорится в сообщении. "Если вы заметите ее, пожалуйста, сообщите нам. Мы свяжемся с владельцами".

Напомним, дорогу возле города перекрыли на шесть недель, чтобы помочь лягушкам спариваться. Необычное правило действует еще с 2003 года.

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