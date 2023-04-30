Полиция разыскивает женщину из-за сексуального насилия над мужчиной в метро: фото

Сразу после инцидента женщина в сопровождении подруги сошла с эскалатора и села в поезд.

Лондонская полиция разыскивает женщину, обвиняемую в сексуальном насилии над мужчиной на станции метро в столице Британии.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Британскую транспортную полицию.

Этот случай произошел вечером на эскалаторе Лондонского метро. Неустановленная женщина попыталась обнять мужчину, а когда он пытался вырваться, "совершила над ним сексуальное насилие", говорят в полиции, не сообщая других подробностей.

Сразу после инцидента женщина в сопровождении подруги сошла с эскалатора и села в поезд метро.

Британская транспортная полиция опубликовала фото подозреваемой в сексуальном насилии в отношении мужчины в метро / Фото: Британская транспортная полиция

Британская транспортная полиция опубликовала записи с камер видеонаблюдения, заявив, что хочет поговорить с женщиной, чтобы прояснить инцидент.

В столице Британии проводится кампания по противодействию случаям сексуальных притязаний в общественном транспорте. В частности, на станциях метро разместили плакаты с просьбой к пассажирам помогать пострадавшим и вмешиваться в ситуацию.

Напомним, ранее работник по техническому обслуживанию в центре Лондона погиб после того, как его зажал гидравлический телескопический туалет.

Читайте также: