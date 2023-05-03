Полиция разыскивала пропавших девушек, а обнаружила семь трупов: подробности загадочной трагедии

При поиске двух девушек нашли семь тел.

В штате Оклахома, США, во время поисков двух пропавших девушек обнаружили семь тел. Полицейские считают, что среди погибших есть подростки, которых они искали – 14-летняя Айви Вебстер и 16-летняя Бриттани Брюэр.

Об этом пишет BBC.

Среди погибших также идентифицировали тело Джесси Макфаддена, бывшего осужденного за сексуальные преступления, с которым, по словам полиции, уехали девушки.

Полиция пока не сообщила о причине смертей. Остальные четыре тела до сих пор не идентифицировали.

Предупреждение об исчезновении двух девушек накануне обнародовала дорожно-транспортная служба Оклахомы. По данным СМИ, Айви и Бриттани проводили выходные с МакФадденом.

В понедельник Джесси Макфадден должен был прибыть на заседание суда по обвинениям в домогательстве несовершеннолетней – он использовал мобильный телефон для обмена откровенным контентом с несовершеннолетней.

Однако, когда подозреваемый не явился в суде, власти выдали ордер на обыск его дома в городе Генриетта. Когда правоохранители прибыли в дом Макфаддена, они обнаружили тела семи человек.

Шериф округа Окмалги Эдди Райс сказал, что считает, что во время обыска нашли Айви и Бриттани, но добавил, что государственному медэксперту нужно еще подтвердить личности жертв.

"Мы считаем, что нашли все, что искали, в это утро, — сказал Райс. — Наши сердца вместе с семьями и друзьями, одноклассниками и всеми остальными".

Напомним, 12-летнего мальчика выгнали из школы из-за надписи на футболке.

Читайте также: