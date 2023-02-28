Полиция среди бананов обнаружила почти 9 тонн кокаина (фото)

Полиция Эквадора обнаружила почти 8,8 т кокаина среди доставлявшихся в Бельгию бананов.

Об этом сообщает "BBC News Украина".

Приблизительная стоимость этого объема наркотиков в месте назначения могла бы достичь 330 млн долл., оценил командир полиции Фаусто Салинас.

Эквадор – крупнейший в мире экспортер бананов, поэтому среди фруктов, которые отправляются по всему миру, часто пытаются спрятать контрабанду. Так, последняя партия контрабанды с кокаином была найдена в контейнере с ящиками бананов, которые должны были отправить в Бельгию.

Заметим, что именно в Бельгии изъяли самое большое за последние годы количество кокаина в ЕС. Главный пункт ввоза наркотиков – порт Антверпена.

Фото: Полиция Эквадора

"Я глубоко озабочен тем, что расширение рынка кокаина в ЕС приводит к росту насилия и коррупции в государственных учреждениях и управлении", – заявил в феврале директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости Алексис Госдил.

Напомним, в январе в Киеве задержали самую большую организованную преступную группу, у которой изъяли кокаина на 4 млн грн.

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