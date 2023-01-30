Полиция задержала москвичку в аэропорту и два дня отслеживала ее походы в туалет: результат ошеломил

Девушка перевозила в желудке почти полкилограмма кокаина.

В международном аэропорту Внуково в столице России у работников таможни вызвала подозрение 23-летняя пассажирка, прилетевшая из Стамбула.

Как сообщает Telegram-канал Baza, просвечивание рентгеном показывало, что во внутренностях девушки целая куча каких-то свертков.

Москвичку в сопровождении полиции доставили в больницу, где два дня правоохранители отслеживали ее походы в туалет. Как оказалось не зря.

Результат ошеломил полицейских - в желудке пассажирки самолета поместились 90 черных свертков с неизвестным веществом. Их отправили на экспертизу и оказалось, что контрабандистка перевезла в себе 446 грамм кокаина.

Теперь ей грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, испанская полиция изъяла более 4,5 тонны кокаина стоимостью более 100 млн евро на грузовом судне Orion V под флагом Того, следовавшего из Колумбии. Незаконный груз контрабандисты спрятали в кормах для скота.

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