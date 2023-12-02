Полиция заподозрила парикмахера из-за лысых клиентов: чем он занимался на самом деле

В итальянском городе Генуя полиция задержала парикмахера после того, как заметила среди его клиентов слишком много лысых людей. Как оказалось, 55-летний мужчина активно занимался торговлей наркотиками.

Об этом сообщает итальянское издание Tgcom.24.

Генуэзским полицейским бросилось в глаза, что в парикмахерскую местного мастера часто заходят лысые мужчины, которые сразу после этого выходят из заведения.

Заподозрив, что парикмахер занимается отнюдь не стрижками, правоохранители провели обыск.

Оказалось, что некоторые клиенты всех возрастов и профессий шли в парикмахерскую с намерением приобрести наркотики, а другие совмещали услуги парикмахера по приобретению одной или нескольких доз.

Во время первого обыска в помещении парикмахерской следователи сразу обнаружили несколько граммов гашиша. Затем, проведя тщательный осмотр, в тайнике на чердаке обнаружили 100 граммов кокаина, а также прецизионные весы и материалы для фасовки наркотических веществ.

Напомним, ранее в Белом доме в Вашингтоне, охрана обнаружила неизвестный порошок, оказавшийся кокаином. Это подтвердили лабораторные исследования Секретной службы США.

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