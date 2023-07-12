Полисмены прибыли на страшные крики женщины о помощи и смеялись, когда увидели, кто это был - видео

В Эссексе, Великобритания, полиция прибыла на сообщение о кричащей женщине и была удивлена, что источником звука на самом деле был домашний попугай.

Об этом пишет BBC Essex.

54-летний Стив Вуд, описавший инцидент в видео, которое разместил в социальных сетях, имеет 22 попугаев.

Он сказал, что сначала был озадачен, когда полиция появилась в его доме на Канви-Айленде. К слову, к нему прибыло три машины с копнами.

"Я подумал: "Боже мой, что я сделал?". Они сказали: "У нас есть сообщение о том, что в вашем доме есть женщина, которая кричит о помощи, и мы пришли проверить, все ли в порядке", — поделился он.

Когда копы прибыли на место, сразу поняли, что на самом деле происходит, и начали хохотать.

Полицейские прибыли на "страшные крики женщины" / Фото: bbc.com

Со своей стороны, Вуд сказал, что все его попугаи кричат по утрам и по вечерам, но одна из птиц, 3-летний Фредди, в последнее время стала особенно громкой.

Стив Вуд и его попугай Фредди / Фото: bbc.com

"Я просто удивлен, что этого не произошло раньше", – сказал он о визите полиции.

Напомним, девушка поймала своего парня на измене и бросила его "самым холодным способом". Она рассказала, что придумала.

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