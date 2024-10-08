Политик одолжил семью у друга для победы в выборах: как и кто его разоблачил (фото)

Деррик Андерсон, кандидат от Республиканской партии, баллотирующийся в Конгресс в американском штате Вирджиния, попал впросак после того, как одолжил семью своего друга для агитационного видео.

Об этом пишет Oddity Central.

Политик, баллотирующийся на свободное место в 7-м округе Вирджинии, недавно был обвинен в попытке ввести в заблуждение избирателей, позируя с женой и тремя дочерьми "давнего друга" и пытаясь выдать их за свою собственную семью.

Андерсон холост, у него нет детей, а на сайте его предвыборной кампании указано, что он живет с собакой. Очевидно, нет ничего плохого в том, что у военного в отставке нет семьи, но эксперты скажут, что семья уже давно является основным элементом избирательных кампаний в США, и поскольку репродуктивные права являются ключевым вопросом этого избирательного цикла, для республиканского кандидата гораздо важнее изображать себя счастливым мужем и отцом.

В коротком ролике, размещенном на сайте кампании Андерсона и на его канале YouTube, кандидат от республиканцев позирует вместе с улыбающейся женщиной и тремя девочками перед загородным домом, а затем можно увидеть, как он сидит с ними за семейным столом.

Политик с "семьей" / Фото: Derrick Anderson for VA

Они выглядят как счастливая семья, но это не так. По информации New York Times, женщина и маленькие девочки в клипе – это семья одного из давних друзей Деррика.

"Деррик Андерсон так отчаянно пытается замаскировать свои антиабортные взгляды и выглядеть семьянином, позирует для фальшивых семейных фотографий", — сказала пресс-секретарь DCCC Лорин Фанген. "Он явно не гнушается введением в заблуждение жителей Вирджинии, и ему точно нельзя доверять представлять их в Конгрессе".

Кампания Деррика Андерсона раскритиковала новости, обвинявшие республиканца из Вирджинии в том, что он вводит избирателей в заблуждение, утверждая, что бывший "зеленый берет" был очень открытым о своей семье и семейном положении, и уточнив, что спорное видео даже не использовалось ни в одной предвыборной рекламе. Впрочем, трудно отрицать тот факт, что кадры из клипа выглядят как семейные праздничные открытки.

Напомним, ранее кандидат в депутаты с колючей проволокой на шее инсценировал собственное похищение. Его разоблачили на лжи.

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