Политик подралась с мужчиной возле стриптиз-клуба и кричала, что у него "маленький пенис" — видео

Сенатор Австралии Лидия Торп оказалась в центре громкого скандала.

На днях женщина вместе с тремя подругами праздновала 50-летие. Около трех ночи она вступила в бурный спор возле стриптиз-клуба в Северном Мельбурне. Об этом пишет 7News.

Политик подралась с ним и кричала, что у него "маленький пенис". Один из мужчин ответил: "Ты собака-расист". Подруга оттянула Торп но она продолжила: "Все, что я должна сказать черным братьям и всем, с кем мы боремся. Любой черный человек, стоящий с этой его маленькой п**дою, может и вас всех тр**нуть”.

Видео появилось в Сети и быстро стало вирусным.

В ответ на обиды один человек начал кричать: "Как, черт возьми, такие как ты попадают в парламент?".

Со своей стороны, генеральный менеджер заведения Дэвид Росс сказал Daily Mail, что поведение Торп было "неприемлемым", и ей пожизненно запретили посещать его заведение.

Он утверждал, что один из охранников наблюдал за Торп всю ночь, поскольку она "немного поругалась" с некоторыми людьми. Впрочем, он добавил, что она не была пьяной, и ее не просили покинуть заведение.

Лидия заявила 7News, что именно ее спровоцировали мужчины и что она не сделала ничего дурного.

"Грустно, что люди используют все, что могут, чтобы унизить меня, когда мы пытаемся обсудить важные вопросы в этой стране", — сказала она.

Напомним, новоиспеченные супруги были шокированы после того, как дерзкий видеооператор случайно прислал кадры, на которых он материт их гостей. Пара рассказала, что именно он говорил.

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