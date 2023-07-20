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Политик потерял штаны во время речи и посветил трусами - видео

Политик потерял штаны во время речи и посветил трусами - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
3415
Время на прочтение
1 мин
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Политик потерял штаны во время речи и посветил трусами - видео

Хавьер Боррего / Фото: скриншот с видео

Он выступал перед толпой.

В Мексике политик покраснел после того, как его штаны упали, когда он собирался произнести речь.

Об этом пишет NTK.

Хавьер Боррего выступил на публичном мероприятии.

На видео, снятом из зала, видно, как он держит в руке микрофон и листок с заметками.

Едва он начал обращение к толпе, посмотрев на присутствующих и поправив очки, как брюки сползли к щиколоткам.

Встревоженный Боррего сразу наклонился, чтобы поднять их и посветил трусами.

Зрители кричали от увиденного, а политик и его коллеги стали смеяться.

Он сказал: "О, извините". В конце концов, ему удалось выступить без дальнейших инцидентов.

Напомним, парня затравили за предложение любимой во время выпускного. Пользователи не оценили такой жест.

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Дата публикации
Просмотры
3415
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