Политик появился голым на онлайн-заседании местного совета: чем все закончилось (видео)

Депутат вышел из душа и не смог сразу выключить камеру, когда началась Zoom-конференция.

В пятницу, 24 февраля, депутат от Социал-демократической партии Альберто-Иосиф Караян появился голым на онлайн-заседании местного совета в столице Румынии Бухаресте. Он только что вышел из душа и не смог сразу выключить трансляцию, когда началась Zoom-конференция.

Об этом инциденте сообщают местные СМИ.

Во время оглашения переклички депутатов местного совета в доме одного из представителей Социал-демократической партии Альберто-Иосифа Караяна автоматически включилась трансляция, которой он, очевидно, совсем не ожидал. Мужчина только что вышел из душа и появился на экранах своих коллег обнаженным, к счастью, только по пояс.

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Коллеги встретили его появление в эфире смехом. "Альберто, выключи камеру", — кричали ему.

“Вы меня слышите? Здравствуйте. Меня слышно?"— спрашивал удивленный депутат, еще не осознав, что его не только слышат, но и хорошо видят.

Через несколько секунд он скрылся с экранов и все уже вздохнули с облегчением. Но камера включилась снова и голый депутат продолжал оправдываться: "Я не могу закрыть его. Я очень извиняюсь. У меня сильная простуда, но я не знаю, как ее [трансляцию] остановить. Я вышел в Интернет…”.

Через два часа после досадного инцидента Социал-демократическая партия в пресс-релизе сообщила, что депутат Альберто-Иосиф Караян подал в отставку.

На своей странице в Facebook после заседания местного совета он опубликовал извинения перед коллегами, назвав виновниками конфуза современные технологии и спешку.

Напомним, в Австралии пара среди людного пляжа занялась сексом. Один из отдыхающих снял это на видео и ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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