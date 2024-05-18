Политик вылизал сиденье общественного туалета и сделал из кала усы, как у Гитлера – фото

Немецкий политический деятель был снят на видео, как он лижет писсуар, сиденье унитаза и размазывает человеческие фекалии по всему телу.

Об этом сообщает Daily Star.

Мартин Ноймайер был снят во время того, что он описал как наказание: он играл роль кровавого нацистского лидера Адольфа Гитлера, но использовал человеческие фекалии, чтобы сделать себе усы.

Видео было снято на камеру, предположительно в общественном туалете железнодорожного вокзала. На нем он целуется с серебряным писсуаром, затем подходит к унитазу и делает то же с открытым сиденьем, а затем облизывает использованную щетку для туалета. Видео стало вирусным, но вскоре все его следы были удалены из социальных сетей.

Мартин Ноймайер / Фото: скриншот с видео

Однако сегодня появилось еще более отвратительное обновление – новое изображение Мартина, на котором он голый с ног до головы покрыт тем, что, похоже, является его собственными фекалиями. А вдобавок к этому есть еще одно видео, где он удовлетворяет себя фаллоимитатором, поя нацистский гимн "Deutschland, Deutschland, über alles!".

Ноймайер является кандидатом от Свободной демократической партии в округе Остальб. Никто не имеет ни малейшего представления о том, как эти кадры стали достоянием общественности, а сам мужчина до сих пор не прокомментировал, зачем он это делал.

Мартин Ноймайер / Фото: скриншот с видео

Издание обратилось к медицинскому эксперту доктору Гарету Наю, чтобы выяснить, насколько серьезны последствия того, что сделал этот мужчина.

Он сказал: "Туалет, особенно общественный – то место, которое я бы никогда не рекомендовал кому-то лизать. Это еще больше касается туалетных щеток и других сопутствующих инструментов. Хорошая новость для этого человека заключается в том, что он крайне маловероятно подхватит много ИППП во время таких действий, поскольку вирусные ИППП не живут более нескольких секунд на такой поверхности, как сиденье унитаза. Умереть от такой деятельности вряд ли удастся, но вы, безусловно, будете чувствовать себя довольно плохо и, вероятно, будете иметь некоторые неприятные проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, диарею".

А другой медицинский эксперт, не захотевший называть свое имя из-за гротескного характера этой истории, сказал: "Растирание фекалий повлечет за собой высыпание. Это может поставить вас под угрозу развития кандиды – грибковой бактерии, которую очень больно лечить. С точки зрения ухода, мы хотим исключить эпизод психического расстройства, выяснить, что побудило его к этому, а затем оказать поддержку".

Со своей стороны, представитель Свободной демократической партии заявил: "Мы решили немедленно прекратить поддержку этого кандидата. Для того, чтобы полностью расследовать инцидент и наложить соответствующие санкции, мы инициировали партийную процедуру с целью исключения его из партии. Мы стремимся к прозрачности в ходе расследования и будем регулярно информировать о его ходе".

Напомним, в прошлом году колумбийский политик топлес с любовником записала скандальное видео. Она похвасталась оргазмами и призвала избирателей голосовать за нее.

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