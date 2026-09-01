Полицейский зашел на чужое пастбище и застрелил любимца семьи: что произошло

В США полицейский застрелил домашнего осла — что произошло

Реклама

Полицейский в США застрелил домашнего осла на частном пастбище, куда правоохранители зашли во время преследования подозреваемого. Владелица животного заявила, что полицейские не предупредили семью о своём приходе и не получили разрешения на вход.

Об этом сообщило издание Bored Panda.

Реклама

Инцидент произошел около 00:45 30 августа в районе Сидартауна, штат Джорджия. По словам владелицы Ханны Израиль, правоохранители оказались на пастбище, когда искали подозреваемого, и там встретили её осла по кличке ХиХау.

Реклама

Полицейские позже заявили, что животное бросилось в их сторону и ревело. По имеющимся данным, сначала против осла попытались применить электрошокер, после чего один из правоохранителей открыл огонь. Животное погибло.

Владелица осла готовится к суду

Израиль рассказала, что ХиХау вскармливали из бутылочки и считали членом семьи. По её словам, ослик вырос в их доме, общался с людьми и был «любимым членом» их семьи.

Женщина убеждена, что на собственном пастбище ХиХау просто отреагировал на появление незнакомцев так, как это обычно делают ослы. После его гибели она заявила о намерении добиваться ответственности через суд и уже наняла адвоката.

Для сбора средств семья также создала страницу на GoFundMe. Первоначальная цель составляла 30 тысяч долларов, однако сумма пожертвований превысила 113 тысяч долларов. Впоследствии Израиль сообщила, что уже наняла адвоката, который не будет использовать деньги, собранные через платформу. Поэтому людям, которые делали пожертвования именно для оплаты юридических расходов, предложили по желанию получить возмещение. Остальные пожертвования семья планирует направить на нужды фермы, уход за животными и создание фонда HeeHaw.

Реклама

Что говорят правоохранители

Власти Сидартауна подтвердили, что офицера, имя которого не называется, отправили в административный отпуск. При этом версию семьи об обстоятельствах гибели животного в полиции пока не комментировали.

В офисе шерифа округа Полк заявили, что их сотрудники не были причастны к инциденту. В то же время там выразили соболезнования семье.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время тренировки перед соревнованиями Ironman на реке в США на 31-летнего спортсмена Джонатана Бруни внезапно напал аллигатор. Мужчина смог вырваться из пасти хищника благодаря смелому и неожиданному приёму.

Новости партнеров

Новости партнеров