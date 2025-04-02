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Полиция 5 часов расследовала "убийство" секс-куклы – фото
Судмедэксперты, дроны, оцепление места преступления – все ради расследования, которое в конце концов превратилось в курьез.
В Германии полиция серьезно взялась за расследование убийства человека, оказавшегося секс-куклой. Пять часов работы, следователи, эксперты, дроны, 3D-сканер — и все ради силиконовой «жертвы», которая выглядела слишком реально.
Об этом пишет Nordkurier.
Субботним вечером в городе Росток на жуткую находку наткнулся мужчина, который выгуливал своего пса. Он увидел обезображенное «тело» в полиэтиленовом пакете из ІКЕА. Мужчина мгновенно вызвал полицию, ведь все выглядело, как сцена из триллера.
На место происшествия съехались криминалисты, судмедэксперты и патологоанатомы. Территорию оцепили, привлекли дроны, «остатки» фотографировали и мерили линейкой.
Лишь через пять часов один из следователей наконец-то коснулся «тела» и понял, что оно силиконовое. Секс-кукла, которую кто-то перед этим пытался сжечь, заставила полицию разыграть самый серьезный детективный спектакль.
Пока директор похоронного бюро, уже готовившийся транспортировать «покойную» в морг, получал звонок об отмене своих услуг, полиция приняла окончательное решение — изъять куклу для утилизации.
Секс-кукла, похоже, была обуглена перед тем, как ее запихнули в синий пакет. Следователи считают, что части тела куклы были сожжены и выброшены в общественном месте намеренно.
Работавшие на месте офицеры признали: такого абсурдного дела в своей карьере они еще не имели.
Напомним, немецкие стражи порядка не единственные, кого обманом заставили поверить, что секс-кукла является настоящим трупом человека. Так, в Новой Зеландии женщина нашла «безголовое человеческое тело» на пляже и вызвала копов. Правоохранители забрали «жуткую» находку с собой.