Полиция 5 часов расследовала "убийство" секс-куклы – фото

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В Германии полиция серьезно взялась за расследование убийства человека, оказавшегося секс-куклой. Пять часов работы, следователи, эксперты, дроны, 3D-сканер — и все ради силиконовой «жертвы», которая выглядела слишком реально.

Об этом пишет Nordkurier.

Субботним вечером в городе Росток на жуткую находку наткнулся мужчина, который выгуливал своего пса. Он увидел обезображенное «тело» в полиэтиленовом пакете из ІКЕА. Мужчина мгновенно вызвал полицию, ведь все выглядело, как сцена из триллера.

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На место происшествия съехались криминалисты, судмедэксперты и патологоанатомы. Территорию оцепили, привлекли дроны, «остатки» фотографировали и мерили линейкой.

Лишь через пять часов один из следователей наконец-то коснулся «тела» и понял, что оно силиконовое. Секс-кукла, которую кто-то перед этим пытался сжечь, заставила полицию разыграть самый серьезный детективный спектакль.

Полиция расследовала «убийство» секс-куклы / © DPA

Пока директор похоронного бюро, уже готовившийся транспортировать «покойную» в морг, получал звонок об отмене своих услуг, полиция приняла окончательное решение — изъять куклу для утилизации.

Секс-кукла, похоже, была обуглена перед тем, как ее запихнули в синий пакет. Следователи считают, что части тела куклы были сожжены и выброшены в общественном месте намеренно.

Игрушку для взрослых подожгли перед тем, как выбросить / © DPA

Работавшие на месте офицеры признали: такого абсурдного дела в своей карьере они еще не имели.

Напомним, немецкие стражи порядка не единственные, кого обманом заставили поверить, что секс-кукла является настоящим трупом человека. Так, в Новой Зеландии женщина нашла «безголовое человеческое тело» на пляже и вызвала копов. Правоохранители забрали «жуткую» находку с собой.