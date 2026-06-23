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Полиция искала наркотики, а нашла украденную картину Пикассо за миллионы евро: детали громкого рейда
Французские правоохранители пришли с обыском по делу о наркотиках, но нашли не только каннабис и наличные деньги. В доме обнаружили картину Пабло Пикассо, которую, по предварительным данным, угнали из парижского хранилища.
Во Франции полиция во время рейда против наркоторговцев случайно обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо. Полотно, по данным источников, может обойтись в десятки миллионов евро.
Об этом сообщает издание Le Parisien.
Инцидент произошел в городе Шампиньи-сюр-Марн в департаменте Валь-де-Марн. Следователи судебной полиции проводили обыск в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков.
Правоохранители пришли в дом, где, по их данным, могли храниться наркотики. Во время обыска они изъяли около 20 кг каннабисной смолы.
Однако находки этим не ограничились. В доме также обнаружили дорогую одежду на сумму в несколько сотен тысяч евро, несколько тысяч евро наличными и картину Пабло Пикассо.
По данным источников Le Parisien, подлинность холста подтвердили. Предварительно известно, что картину могли угнать из хранилища в Париже. Точное название работы пока не установлено.
Прокуратура Кретея подтвердила, что после обнаружения полотна было открыто отдельное расследование по факту кражи и сбыта ворованного имущества.
В связи с этим делом четыре человека доставили в суд для немедленного рассмотрения. Они являются жителями разных городов департаментов Валь-де-Марн и Сена-Сен-Дени.
Французские медиа предположили, не может ли речь идти о картине Пикассо "Голубь с горошком", похищенной из Парижского музея современного искусства во время громкого ограбления 2010 года. Впрочем, источник в полиции считает такой вариант маловероятным.
По одной из версий следствия один из фигурантов дела работал на составе предметов роскоши. Там он мог в течение нескольких недель похищать дорогую одежду и другие вещи, среди которых могла быть и картина Пикассо.
Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога «Председатель крестьянки» ранее неизвестный автопортрет художника.