Полиция искала наркотики, а нашла украденную картину Пикассо за миллионы евро: детали громкого рейда

Картина Пабло Пикассо (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Во Франции полиция во время рейда против наркоторговцев случайно обнаружила похищенную картину Пабло Пикассо. Полотно, по данным источников, может обойтись в десятки миллионов евро.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Инцидент произошел в городе Шампиньи-сюр-Марн в департаменте Валь-де-Марн. Следователи судебной полиции проводили обыск в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков.

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Правоохранители пришли в дом, где, по их данным, могли храниться наркотики. Во время обыска они изъяли около 20 кг каннабисной смолы.

Однако находки этим не ограничились. В доме также обнаружили дорогую одежду на сумму в несколько сотен тысяч евро, несколько тысяч евро наличными и картину Пабло Пикассо.

По данным источников Le Parisien, подлинность холста подтвердили. Предварительно известно, что картину могли угнать из хранилища в Париже. Точное название работы пока не установлено.

Прокуратура Кретея подтвердила, что после обнаружения полотна было открыто отдельное расследование по факту кражи и сбыта ворованного имущества.

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Картина Пикассо "Голубь с горошком". / © Википедия

В связи с этим делом четыре человека доставили в суд для немедленного рассмотрения. Они являются жителями разных городов департаментов Валь-де-Марн и Сена-Сен-Дени.

Французские медиа предположили, не может ли речь идти о картине Пикассо "Голубь с горошком", похищенной из Парижского музея современного искусства во время громкого ограбления 2010 года. Впрочем, источник в полиции считает такой вариант маловероятным.

По одной из версий следствия один из фигурантов дела работал на составе предметов роскоши. Там он мог в течение нескольких недель похищать дорогую одежду и другие вещи, среди которых могла быть и картина Пикассо.

Ранее стало известно, что специалисты Национальной галереи Шотландии обнаружили на обороте картины Винсента Ван Гога «Председатель крестьянки» ранее неизвестный автопортрет художника.

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