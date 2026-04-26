Гресия Мендоса

Полиция не могла найти пропавшую женщину из-за отредактированных снимков из соцсетей — фото

Из-за фильтров внешность женщины на ориентировках существенно отличалась от реальной, что сбило с толку местных жителей.

В Мексике случай исчезновения женщины повлек за собой активное обсуждение роли фильтров и редактирование фото в соцсетях.

Как пишет Oddity Central, чрезмерная обработка изображений существенно усложнила работу полиции, ведь внешность на обнародованных фото не соответствовала реальности.

Речь идет о 30-летней Гресии Гуадалупе Орантес Мендосе, пропавшей в ночь на 12 апреля в муниципалитете Окозокоаутла-де-Эспиноса, штат Чиапас. После обращения родственников стражи порядка активировали «Протокол Альба» — специальный механизм оперативного реагирования для поиска пропавших женщин.

В рамках этого протокола полиция использовала фотографии женщины из социальных сетей для создания ориентировок. Их распространили как онлайн, так и среди местных жителей. Однако возникла неожиданная проблема: знакомые пропавшей заявили, что на этих фото она выглядит совсем по-иному.

В ситуациях, когда каждый час имеет критическое значение, правильная идентификация человека является ключевой. Однако в этом случае чрезмерно отредактированные изображения только запутали людей и усложнили опознание женщины.

В соцсетях активно распространялись комментарии с критикой: пользователи удивлялись, как можно найти человека за фото с большим количеством фильтров.

К счастью, через несколько дней женщину удалось обнаружить живой. Ее нашли на шоссе между Окозокоаутлой и муниципалитетом Хикипилас. В настоящее время она находится под наблюдением полиции, а обстоятельства исчезновения не разглашаются — ведется расследование.

Этот случай снова поднял вопрос использования фото из соцсетей в розыскных кампаниях. Несмотря на их доступность, эксперты предостерегают: чрезмерное редактирование может не помочь, а наоборот – помешать поискам.

По словам консультанта по безопасности Давида Сауседо, Национальная комиссия по поиску пропавших ранее уже фиксировала проблему: материалы для «Протокола Альба» часто создают на основе фото с фильтрами или даже с использованием инструментов искусственного интеллекта, что снижает их эффективность.

