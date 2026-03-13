Полиция помогла хорьку не опоздать на поезд, но курьеру повезло меньше: курьезные подробности
Львовские патрульные остановили водителя скутера с признаками наркотического опьянения, который спешил доставить хорька на поезд в Киев.
Во Львове патрульные остановили скутериста без номерных знаков, который оказался лишен права управления и имел признак наркотического опьянения. Выяснилось, что мужчина выполнял необычную задачу — воз пушистого хорька на железнодорожный вокзал для отправки в столицу.
Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области в социальной сети Facebook.
Остановка нарушителя и неожиданный «пассажир»
В ходе патрулирования инспекторы заметили двухколесное транспортное средство без номерных знаков и остановили его для проверки. Правоохранители быстро установили, что водитель не имеет права садиться за руль, а его состояние указывало на возможное наркотическое опьянение. От прохождения медицинского осмотра мужчина отказался, после чего был отстранен от управления.
Во время общения с нарушителем выяснилась любопытная деталь. Мужчина объяснил, что спешил на вокзал, чтобы передать хорька на поезд в Киев.
«Итак, мы доставили пушистого «пассажира», чтобы он не пропустил свое путешествие», — отмечает полиция.
Наказание для водителя
После успешного спасения животные водителя доставили в отделение полиции для оформления правонарушений. На него составили сразу несколько административных протоколов, среди которых управление в состоянии опьянения в третий раз в течение года и управление без водительских прав.
Кроме того, руководитель получил постановление за отсутствие номерных знаков. Поскольку в его действиях также усматривались признаки невыполнения решения суда (ст. 382 УК), дело передали следователям для дальнейшего расследования.
