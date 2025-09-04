Полиция в Германии "задержала и проинструктировала" улитку: что она сделала

Слимак / © Associated Press

Реклама

В Германии жители многоквартирного дома в городе Швабас пережили беспокойную ночь из-за странных звонков в домофон. Инцидент произошел около 00:30, когда сразу несколько жителей позвонили в полицию с жалобами на непрекращающиеся сигналы.

Об этом сообщило издание Merkur.

Сначала жители пытались самостоятельно выяснить, кто ночью шутит и звонит в дверь. Они выглядывали в окна, однако увидеть «нарушителя спокойствия» не удалось. Когда ситуация не изменилась, люди решили обратиться за помощью к правоохранителям.

Реклама

Патрульный экипаж, прибывший на вызов, также услышал назойливые звонки, которые не прекращались даже после их приезда. При осмотре полицейские обнаружили настоящего «виновника» — обычную улитку. Ползая по сенсорной панели домофона, она каждый раз активировала сигнал.

В полиции с юмором отметили, что «задержали» ночного «нарушителя», провели ему «инструктаж» и отправили на соседний луг. После этого жители смогли вернуться к спокойному сну.

Инцидент быстро стал темой для обсуждений в городе, ведь показал, что даже самые мелкие создания способны испортить людям ночной отдых.

Напомним, американка рассказала, как наткнулась на скрытую комнату в подвале собственного дома. Там оказались антикварные предметы и необычные находки.