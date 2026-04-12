Полиция ворвалась в дом 91-летней женщины — что произошло

В штате Огайо произошла курьезная история: правоохранители вынуждены были проникнуть в дом 91-летней жительницы города Вестлейк после того, как она перестала выходить на связь. Как выяснилось, причиной стала ее увлеченность видеограммы.

Пенсионерка настолько погрузилась в игру, что просто не слышала ни телефонных звонков, ни стука в дверь.

Бабушка-геймерка вызвала переполох

Женщина принимает участие в городской программе «Are you ok?», в рамках которой волонтеры ежедневно звонят пожилым людям, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Когда она не ответила на звонки, сотрудники программы обратились в полицию.

Правоохранители прибыли по адресу, но никто не открыл. Учитывая риски, они решили зайти в дом самостоятельно. Однако вместо чрезвычайной ситуации их ждала совершенно невредимая хозяйка — она находилась в своей комнате и пыталась установить новый рекорд в игре.

Какая именно игра настолько увлекла пенсионерку, не уточняется. Впрочем, очевидно, что она была настолько интересна, что женщина полностью потеряла связь с внешним миром.

В полиции с юмором отнеслись к ситуации — инцидент завершился без последствий и вызвал улыбки как у стражей порядка, так и у самой героини истории.

Исследования показывают, что социальные сети и гаджеты прочно вошли в жизнь пенсионеров — от 11% пользователей 2010 года до почти половины взрослых старше 65 лет 2021-го.