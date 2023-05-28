Полностью голая туристка ворвалась в храм и сорвала священный обряд: фото 18+

У девушки якобы была депрессия из-за ее финансового положения.

28-летняя туристка из Германии на Бали во время священного представления в храме полностью разделась и вышла на сцену. За это ей может грозить до 3 лет лишения свободы.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

28-летнюю Дарью Тущинскую отказались упустить на индуистское танцевальное шоу в местном храме, после чего она протолкнулась мимо охраны и сняла с себя одежду в знак протеста.

Голая туристка отомстила, потому что ее не пустили в храм. / Фото: dailymail.co.uk

Тушинская попала на камеру, когда уверенно шагала мимо танцоров, а затем позировала на платформе над ними, заставляя открыть большую позолоченную дверь.

Когда местный житель попытался остановить ее, она совершила реверанс, имитируя движения артистов, а затем сошла с платформы и стала на колени у святыни, словно в молитве.

Сидящие в зале шокированные отдыхающие наблюдали, как туристка продолжала свой обнаженный ход, возвращаясь на сцену, пока не вмешалась охрана и не задержала девушку.

На Бали голая туристка ворвалась в храм. / Фото: dailymail.co.uk

После этого туристку передали полиции. Начальник отдела по связям с общественностью полиции Бали Стефанус Сатаке Баю Сетианто (Stefanus Satake Bayu Setianto) сказал: "Инцидент с обнаженной иностранкой произошел на сцене отеля Puri Saraswati в Убуде, Gianyar Regency. Она живет одна. Во время ее пребывания в бунгало ее часто видели обнаженной, когда она гуляла по территории виллы.

Сотрудники храма Сарасвати в Убуде извинились перед посетителями и провели ритуал, чтобы удалить "плохую энергию" из-за обнажения.

Полиция забрала Дарью в участок, где она прошла тест на наркотики и алкоголь. Полиция считает, что Дарья получила стресс, когда ей отказали в билете на шоу, в котором женщины в традиционных одеждах исполняют танец в честь своих богов.

Женщине за ее проделку грозит три года тюрьмы. / Фото: dailymail.co.uk

Глава местного совета Ваян Видана сказал, что Дарья страдала от "депрессии" из-за того, что у нее закончились деньги на ее длительную поездку.

Анггиат Напитупулу, глава офиса Министерства юстиции и прав человека в регионе Бали, сказал, что Дарью допросили в полицейском участке, а затем отвезли в больницу для физического и психологического обследования.

Публичное обнажение на Бали является незаконным согласно статье 281 Уголовного кодекса страны, запрещающей "действия, нарушающие общественное приличие или мораль".

Она может быть использована для преследования людей за участие в публичных проявлениях любви, таких как поцелуи или объятия, или за ношение откровенной одежды и раздевание на публике.

Максимальное наказание за нарушение статьи 281 Уголовного кодекса Индонезии составляет два года и восемь месяцев заключения.

Напомним, беременная женщина шокировала Сеть, устроив истерику на вечеринке, посвященной раскрытию пола будущего ребенка.

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