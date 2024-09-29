Полные или худые люди живут дольше: вы будете удивлены ответом

Почему быть полным не так уж плохо

Согласно данным Японского общества по изучению ожирения, наименьшая вероятность развития любых болезней у человека с индексом массы тела 22. Напомним, что индекс массы тела рассчитывается как соотношение веса и роста по формуле: вес (кг) поделен ростом (м) в квадрате.

То есть, худощавые люди меньше болеют. А как влияет вес на продолжительность жизни, долголетие? Ответ предоставили японцы в статье на Nikkei Asian Review

В течение 10 лет ученые наблюдали примерно 350 000 жителей Японии, в среднем участникам было более 40 лет. Ученые выдвинули следующие гипотезы о влиянии веса тела на продолжительность жизни:

У людей с нормальным весом самый низкий риск смерти. У людей с весом чуть ниже стандартного самый низкий риск смерти. У людей с весом немного выше стандартного самый низкий риск смерти.

Третья гипотеза подтвердилась, выяснилось, что наименьшая вероятность смерти у женщин была с ИМТ 23-24,9, у мужчин – с индексом массы тела 25-26,9, то есть самый низкий риск смерти оказался у людей с весом несколько выше стандартного.

Почему оказалось, что более полные люди живут дольше

Известно, что ожирение вредно для здоровья. Повышенное содержание висцерального жира, например, увеличивает риск таких заболеваний как высокое кровяное давление, диабет, артериосклероз, который приводит к инсульту и инфаркту миокарда.

Общепринято считать, что для хорошего здоровья необходимо меньше есть, употреблять полезные продукты.

В то же время Дзюн Сасаки (Jun Sasaki), глава медицинской корпорации "Юсекай", считает: "Главное в старости – это просто много есть. Лучше быть полным, чем худым".

Почему с возрастом лучше набрать вес

По мнению Сасаки, ожирения опасаются из-за возможности артериосклероза. Но с возрастом он прогрессирует так или иначе, и его профилактика уже не имеет такого смысла, как в молодости.

Но с возрастом возникает другая угроза – проблема хрупкости, снижение физической и психической жизнеспособности, мышечной силы, когнитивных функций. Повышается риск функциональных нарушений, приводящих к постельному режиму и смерти. Поэтому, считает исследователь, лучше хорошо питаться и чуть-чуть набрать вес в пожилом возрасте, чтобы избежать этой хрупкости.

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