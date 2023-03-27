Положите одну ложку сахара на огороде — и огромный урожай гарантирован: как это работает

Каждый садовод и огородник мечтает получить на своем участке хороший урожай. Особенно после всего тяжелого труда там. Почему специалисты советуют оставлять в огороде ложку сахара — читайте в материале ТСН.ua.

Если сезон с цветением не задался, наши бабушки и дедушки пользовались одним простым и проверенным методом – ложка с сахаром. В таком случае сахар играет роль подкормки для пчел, отвечающих за опыление цветов, что увеличивает урожайность.

Как и где класть ложку с сахаром, чтобы получить результат

Лакомства для пчел готовятся так: нужно взять две столовые ложки гранулированного белого сахара и развести их в одной столовой ложке теплой воды. Получившуюся смесь набирают в небольшую ненужную емкость. Это может быть крышка или старая ложка.

Сахарную подкормку оставляют в уютном месте на огороде или в саду у клумб, кустарников, плодовых деревьев.

Такой способ подходит для использования не только весной. Его можно использовать и на протяжении всего лета и даже осенью. Пчелам точно понравится вкусное угощение, они будут чаще залетать в сад или на огород, садиться на цветы, опыляя их. А это, в свою очередь, принесет хороший урожай овощей и плодовых деревьев, ягодных кустарников.

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