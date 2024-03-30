Польских пограничников подняли по тревоге из-за необычных "нарушителей границы" с Украиной (видео)

Пограничники заявили, что эти нарушители являются "рецидивистами".

Пограничники Бещадского отдела Пограничной службы Польши были подняты по тревоге из-за стада овец, которые перешли границу с Украиной и спаслись.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Бещадского отдела Пограничной службы Польши, передает RMF 24.

В сообщении указывается "необычное пересечение границы" произошло этой ночью в районе пункта пропуска "Корчева-Краковец".

"Устройства известили о приближении фигур к линии границы. На экранах мониторов было распознано стадо овец. Животные пересекли границу и начали пастись. Патрульные, хорошо знавшие пограничную территорию и ее жителей, известили владельца непокорного стада. Ободренная криками хозяина, она через некоторое время в Польшу, – рассказал подполковник Пограничной службы Петр Закелаж.

Он заявил, что впоследствии животных вернули в вольер.

Кроме того, пограничники заявили, что эти возрасты являются "рецидивистами".

"Как выяснилось, это не первая пограничная экспедиция этой "бригады". Менее двух недель ранее овцы уже выходили на пограничную полосу. Однако тогда они решили не пересекать границу" — добавил Закелаж.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ирландии историки взяли на работу стадо овец, расчищающих кладбище.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Австралии фермер выложил сердце живыми овцами в память о тете, с которой не смог попрощаться из-за локдауна.

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