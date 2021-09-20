Полуобнаженная политическая агитация: в Аргентине кандидат в Конгресс устроила горячий перформанс

Женщина — бывшая модель.

Кандидат в Конгресс Аргентины устроила "горячий перформанс" в своем предвыборном ролике.

Видео уже имеет почти четыре миллиона просмотров, рассказали в Сніданку з 1+1.

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В ролике — 32-летняя Синтия Фернандес — модель и ведущая из Буэнос-Айреса, которая решила заняться политикой. Девушка стала кандидатом в депутаты. Чтобы привлечь к себе внимание, станцевала в откровенной одежде. Во время танго Синтия сорвала с себя юбку и продолжила шоу в нижнем белье и колготках с пикантными вырезами.

Многие пользователи Сети осудили Фернандес. На критику девушка ответила сразу. Синтия заявила, что не стоит недооценивать избирателей, ведь никто не будет голосовать только за ее внешность. Главное в избирательной гонке — это программа. Девушка особое внимание собиралась уделить благополучию семей.

Видео, а также своим заявлением Синтия наделала много шума в Сети. Впрочем, это не помогло ей набрать необходимого количества голосов. Стало известно, что в парламент модель и ведущая не прошла.

Полуобнаженная политическая агитация: кандидат в Конгресс Аргентины устроила горячий перформанс в своем предвыборном ролике

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