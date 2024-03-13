Полуобнаженный подросток без сознания выжил после того, как торнадо отбросил его на 398 метров

Книга рекордов Гиннеса вспомнила историю выжившего после торнадо подростка.

Об этом говорится на официальном сайте.

В то время как сильный дождь и ветер со скоростью 240 км/ч разбивал передвижное здание его бабушки, 19-летний Мэтт Сутер, одетый только в боксерские шорты, стоял на диване в гостиной, пытаясь закрыть окно. Он и не подозревал, что собирается установить мировой рекорд.

12 марта в 2006 году трейлер, в котором Мэтт жил с бабушкой и дядей в Миссури, США, был охвачен торнадо. Мэтт был подхвачен и отнесен на 398 метров, но чудом не погиб. В результате он установил рекорд на самое далекое расстояние, которое пережили в торнадо.

По шкале Фудзиты торнадо получило оценку F2, что означает, что это был "значительный" торнадо с достаточной силой, чтобы срывать крыши с домов, поднимать с земли автомобили и разрушать передвижные дома.

"Он становился все громче и громче, словно 10 военных самолетов летели на нас", — рассказал Мэтт в интервью Springfield News-Leader через неделю после происшествия.

Наружная дверь трейлера была сорвана с петель, и Мэтт вспоминал, что пол "двигался, как желе". Пока он пытался удержать равновесие, в его голову неожиданно ударила тяжелая лампа, от чего он потерял сознание.

Когда стены трейлера разрушились, Мэтта подхватил торнадо, и он пролетел 398 метров – примерно такое же расстояние, как четыре футбольных поля. Он приземлился в поле мягкой травы, и кроме травмы головы, нанесенной лампой, не получил никаких повреждений.

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Истекая кровью и дезориентированный, Мэтт перелез через изгородь из колючей проволоки, чтобы выбраться из поля, затем побежал по дороге и постучался в дверь соседа. Сосед, Дон Корнелисон, позвонил брату Мэтта, который подобрал его и отвез обратно в трейлер, где единственное, что осталось невредимым – это палуба.

Бабушка и дядя Мэтта были под обломками разрушенного дома, но они выжили и смогли освободиться до приезда Мэтта.

Расстояние, которое пролетел Мэтт, измерил сотрудник Национальной метеорологической службы с помощью GPS-устройства. Один из главных исследователей торнадо в США, Том Гразулис, сказал, что он не знает никого, кого торнадо отнес так далеко и кто бы остался жив, чтобы рассказать об этом. По его словам, Мэтт затмил предыдущий рекорд, установленный в 1955 году девятилетней девочкой и ее пони, которые остались практически невредимыми после того, как торнадо пронес их на 304 м.

Из-за того, что Мэтт был без сознания, он ничего не помнит о своем полете в воздухе, но его врач сказал, что его травмы – или их отсутствие – подтверждают предположение, что его подняло в небо, а не пронесло по земле, что привело бы к большему количеству ссадин на поверхности тела.

После этого ужасного испытания Мэтт сказал, что он благодарен за то, что остался жив, и начал ходить в церковь.

Он планировал помочь своей бабушке отстроить дом с подземным подвалом, чтобы никому из его семьи не удалось побить его рекорд в будущем.

Напомним, украинец шокировал мир, протянув бородой 2,5-тонный микроавтобус. Он установил очередные мировые рекорды.

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