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Полуобнаженный подросток без сознания выжил после того, как торнадо отбросил его на 398 метров

Полуобнаженный подросток без сознания выжил после того, как торнадо отбросил его на 398 метров

Полуобнаженный подросток без сознания выжил после того, как торнадо отбросил его на 398 метров

Торнадо (иллюстративное фото) / Фото: Pexels

Он установил мировой рекорд в 2006 году.

Книга рекордов Гиннеса вспомнила историю выжившего после торнадо подростка.

Об этом говорится на официальном сайте.

В то время как сильный дождь и ветер со скоростью 240 км/ч разбивал передвижное здание его бабушки, 19-летний Мэтт Сутер, одетый только в боксерские шорты, стоял на диване в гостиной, пытаясь закрыть окно. Он и не подозревал, что собирается установить мировой рекорд.

12 марта в 2006 году трейлер, в котором Мэтт жил с бабушкой и дядей в Миссури, США, был охвачен торнадо. Мэтт был подхвачен и отнесен на 398 метров, но чудом не погиб. В результате он установил рекорд на самое далекое расстояние, которое пережили в торнадо.

По шкале Фудзиты торнадо получило оценку F2, что означает, что это был "значительный" торнадо с достаточной силой, чтобы срывать крыши с домов, поднимать с земли автомобили и разрушать передвижные дома.

"Он становился все громче и громче, словно 10 военных самолетов летели на нас", — рассказал Мэтт в интервью Springfield News-Leader через неделю после происшествия.

Наружная дверь трейлера была сорвана с петель, и Мэтт вспоминал, что пол "двигался, как желе". Пока он пытался удержать равновесие, в его голову неожиданно ударила тяжелая лампа, от чего он потерял сознание.

Когда стены трейлера разрушились, Мэтта подхватил торнадо, и он пролетел 398 метров – примерно такое же расстояние, как четыре футбольных поля. Он приземлился в поле мягкой травы, и кроме травмы головы, нанесенной лампой, не получил никаких повреждений.

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Истекая кровью и дезориентированный, Мэтт перелез через изгородь из колючей проволоки, чтобы выбраться из поля, затем побежал по дороге и постучался в дверь соседа. Сосед, Дон Корнелисон, позвонил брату Мэтта, который подобрал его и отвез обратно в трейлер, где единственное, что осталось невредимым – это палуба.

Бабушка и дядя Мэтта были под обломками разрушенного дома, но они выжили и смогли освободиться до приезда Мэтта.

Расстояние, которое пролетел Мэтт, измерил сотрудник Национальной метеорологической службы с помощью GPS-устройства. Один из главных исследователей торнадо в США, Том Гразулис, сказал, что он не знает никого, кого торнадо отнес так далеко и кто бы остался жив, чтобы рассказать об этом. По его словам, Мэтт затмил предыдущий рекорд, установленный в 1955 году девятилетней девочкой и ее пони, которые остались практически невредимыми после того, как торнадо пронес их на 304 м.

Из-за того, что Мэтт был без сознания, он ничего не помнит о своем полете в воздухе, но его врач сказал, что его травмы – или их отсутствие – подтверждают предположение, что его подняло в небо, а не пронесло по земле, что привело бы к большему количеству ссадин на поверхности тела.

После этого ужасного испытания Мэтт сказал, что он благодарен за то, что остался жив, и начал ходить в церковь.

Он планировал помочь своей бабушке отстроить дом с подземным подвалом, чтобы никому из его семьи не удалось побить его рекорд в будущем.

Напомним, украинец шокировал мир, протянув бородой 2,5-тонный микроавтобус. Он установил очередные мировые рекорды.

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