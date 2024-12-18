Категория
Курьезы
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полярный бейби-бум: украинские ученые поделились первым видео новорожденных пингвинят

Полярный бейби-бум: украинские ученые поделились первым видео новорожденных пингвинят

Пингвинята возле станции Вернадского / Фото: Национальный антарктический научный центр

На острове Галиндез — уже около десяти новорожденных пингвинят.

Украинские ученые опубликовали видео с первыми малышами пингвинов, которые появились на свет возле станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщил Национальный арктический научный центр.

Детенышей сфотографировала геофизик 29-й УАЭ Анна Соина по дороге в лабораторию по исследованию геокосмоса. Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция, уже около десятка новорожденных пингвинят, большинство из которых поселилось возле лаборатории.

Украинские полярники поделились первым видео новорожденных пингвинят

Украинские полярники поделились первым видео новорожденных пингвинят

"Напоминаем, что на Галиндезе преобладают субантарктические пингвины. Сейчас их здесь около 4 тысяч, а в конце прошлого сезона наши биологи насчитали рекордные 7 тысяч", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно возле станции "Вернадского" вылупились первые пингвинята сезона.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация