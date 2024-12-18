Полярный бейби-бум: украинские ученые поделились первым видео новорожденных пингвинят

На острове Галиндез — уже около десяти новорожденных пингвинят.

Украинские ученые опубликовали видео с первыми малышами пингвинов, которые появились на свет возле станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщил Национальный арктический научный центр.

Детенышей сфотографировала геофизик 29-й УАЭ Анна Соина по дороге в лабораторию по исследованию геокосмоса. Сейчас на острове Галиндез, где расположена станция, уже около десятка новорожденных пингвинят, большинство из которых поселилось возле лаборатории.

Украинские полярники поделились первым видео новорожденных пингвинят

"Напоминаем, что на Галиндезе преобладают субантарктические пингвины. Сейчас их здесь около 4 тысяч, а в конце прошлого сезона наши биологи насчитали рекордные 7 тысяч", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно возле станции "Вернадского" вылупились первые пингвинята сезона.

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