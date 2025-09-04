Пользователи iPhone раскрыли странный "секрет" будильника: почему он останавливается в 16:39

iPhone / © pexels.com

Пользователи iPhone массово обсуждают странную деталь в приложении "Будильник", которую большинство не замечало годами.

В вирусном посту на X один из пользователей показал, что знакомое "колесо времени", где мы выбираем часы и минуты, на самом деле... не колесо. Это только длинный список, визуально имитирующий вращение.

Если прокручивать список достаточно долго, он внезапно заканчивается на значении 16:39. Это и вызвало волну изумления среди фанатов Apple.

"Плоская Земля для iPhone"

Комментаторы не скрывали эмоций:

"Я чувствую себя преданным", - написал один.

"Это как плоская Земля, но для iPhone", - добавил другой.

"Стив Джобс никогда бы этого не допустил", - возмутился третий.

Часть пользователей назвала открытие "тревожным" и даже "проклятием". Другие же, напротив, считают такое решение гениальным: обычный перечень легче сделать и поддерживать, чем сложную нескончаемую анимацию.

Почему именно 16:39?

Точная причина выбора этого значения неизвестна. Вероятно, это технический предел списка, который никогда не должен стать публичным. Ведь практически никто не прокручивает "колесо" более чем на сутки вперед.

Впрочем, теперь открытие стало еще одним мемом в сообществе Apple.

Не первый секрет в приложениях iPhone

Это не первая скрытая изюминка, которую заметили внимательные юзеры. К примеру, в календаре iPhone отсутствуют 10 дней в октябре 1582 года — результат перехода от юлианского к григорианскому календарю.

Напомним, что эксперты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость WhatsApp на iPhone. Она позволяла хакерам похищать личные данные пользователей без их клика.