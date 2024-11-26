Померанский шпиц выпал с 12-го этажа и чудом не получил ни одной травмы – фото

Пушистому померанцеву удалось остаться живым после того, как он упал с 12-го этажа многоквартирного дома в Кали, Колумбия, на крышу соседнего дома.

Об этом пишет Oddity Central.

19 ноября семья пережила минуты ужаса, когда поняла, что их домашнего шпица нигде нет в квартире. Они искали его повсюду, а когда стало ясно, что его нет в помещении, решили проверить окна, и именно тогда заметили небольшое отверстие в крыше соседнего дома, тремя этажами ниже. С помощью бинокля отчаянные хозяева собаки смогли разглядеть своего любимого Пэриса сквозь небольшое отверстие. Этаж, на котором был замечен Пэрис, был закрыт, поэтому хозяева немедленно вызвали местную пожарную службу, чтобы спасти собаку. Удивительно, его нашли живым и здоровым, без единой царапины.

Непонятно, как Пэрис выпал с 12-го этажа, учитывая, что хозяева всегда держат окна закрытыми, но то, что озадачило и его бедных хозяев, и проверявшего его после спасения ветеринара – это как он остался жив.

Собака выпала с 12-го этажа и не получила ни одной травмы / Фото: Oddity Central

Собака выпала с 12-го этажа и не получила ни одной травмы / Фото: Oddity Central

Считается, что металлическая крыша, через которую он пролетел, и его пушистая шерсть смягчили падение, но все же у него должны были быть какие-то внешние или внутренние травмы после такого падения. С момента спасения он находится под наблюдением ветеринаров и, похоже, абсолютно здоров.

Напомним, в Таиланде водопад нечистот залил торговый центр после прорыва туалета. В результате инцидента испорчена одежда одного из магазинов.

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