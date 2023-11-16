Помог врач: мужчина похвастался, как отомстил начальнику, который воровал его обед в офисе

Офисный работник рассказал, как отомстил коллеге, который 12 раз воровал его обед из общего холодильника.

На Reddit мужчина поделился, что, хотя он много раз жаловался на это в отдел кадров, ничего не было сделано.

Разговаривая о ситуации со своим врачом во время следующего приема, мужчина остался смущенным, когда медик начал улыбаться и спросил: "Значит, у вас запор?". Мужчина признался, что ему понадобилось некоторое время, чтобы сориентироваться, но все стало понятно, когда врач объяснил, что лучший способ заставить слабительные подействовать — это смешивать его с пищей, поскольку это даст "наиболее взрывные результаты".

На следующий день мужчина привел свой план в действие, вспомнив детали: "Мой сэндвич съели со специальным соусом из авокадо. Приблизительно через час после обеда я пошел в отдел кадров и сообщил о двух вещах: 1) Мой обед снова украли и 2) Были украдено мое лекарство".

По его словам, HR сначала подумал, что лекарство находится в пакете для сэндвичей, однако, когда стало понятно, что на самом деле произошло, они побледнели. Он написал: "Я сказал им, что у меня были некоторые проблемы с пищеварением, и мой врач прописал сильное слабительное и посоветовал мне смешивать его с едой".

Поскольку "кража" прописанного лекарства на самом деле является нарушением закона, вскоре для расследования была вызвана полиция. Как оказалось, еду воровал руководитель отдела.

Мужчина продолжил: "Он выбил себе мозги. Он свирепствовал и обвинил меня в отравлении его еды. Сделав паузу, чтобы указать, что это была не его еда, виновный быстро заткнулся и нанял себе адвоката, но в конце концов был уволен".

Обрадовавшись результатом, мужчина закончил рассказ, сообщив, что один из его друзей занял вакансию, и теперь он может спокойно есть свои сэндвичи, не опасаясь потерять их во время обеда.

Напомним, женщина выгнала из дома свою беременную 17-летнюю дочь и озадачила причиной. Она объяснила свое решение.

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