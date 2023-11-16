Помог врач: мужчина похвастался, как отомстил начальнику, который воровал его обед в офисе

Также он добился его ареста.
Офисный работник рассказал, как отомстил коллеге, который 12 раз воровал его обед из общего холодильника.
На Reddit мужчина поделился, что, хотя он много раз жаловался на это в отдел кадров, ничего не было сделано.
Разговаривая о ситуации со своим врачом во время следующего приема, мужчина остался смущенным, когда медик начал улыбаться и спросил: "Значит, у вас запор?". Мужчина признался, что ему понадобилось некоторое время, чтобы сориентироваться, но все стало понятно, когда врач объяснил, что лучший способ заставить слабительные подействовать — это смешивать его с пищей, поскольку это даст "наиболее взрывные результаты".
На следующий день мужчина привел свой план в действие, вспомнив детали: "Мой сэндвич съели со специальным соусом из авокадо. Приблизительно через час после обеда я пошел в отдел кадров и сообщил о двух вещах: 1) Мой обед снова украли и 2) Были украдено мое лекарство".
По его словам, HR сначала подумал, что лекарство находится в пакете для сэндвичей, однако, когда стало понятно, что на самом деле произошло, они побледнели. Он написал: "Я сказал им, что у меня были некоторые проблемы с пищеварением, и мой врач прописал сильное слабительное и посоветовал мне смешивать его с едой".
Поскольку "кража" прописанного лекарства на самом деле является нарушением закона, вскоре для расследования была вызвана полиция. Как оказалось, еду воровал руководитель отдела.
Мужчина продолжил: "Он выбил себе мозги. Он свирепствовал и обвинил меня в отравлении его еды. Сделав паузу, чтобы указать, что это была не его еда, виновный быстро заткнулся и нанял себе адвоката, но в конце концов был уволен".
Обрадовавшись результатом, мужчина закончил рассказ, сообщив, что один из его друзей занял вакансию, и теперь он может спокойно есть свои сэндвичи, не опасаясь потерять их во время обеда.
Напомним, женщина выгнала из дома свою беременную 17-летнюю дочь и озадачила причиной. Она объяснила свое решение.
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