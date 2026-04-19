Помогает ли закрытие глаз лучше слышать: ответ ученых удивил
Популярное убеждение, что с закрытыми глазами мы слышим лучше, оказалось не совсем точным — в шумной среде эффект может быть противоположным.
Закрытие глаз не всегда помогает лучше слышать – во многих случаях это даже ухудшает способность распознавать звуки.
К такому выводу пришли исследователи из Шанхайского университета Цзяотун, передает Science Alert.
В рамках эксперимента участникам предлагали распознавать разные звуки – от плеска воды до шума поезда – на фоне постороннего шума. Задания выполнялись с открытыми и закрытыми глазами, а также с разными визуальными подсказками.
Оказалось, что с открытыми очами люди лучше определяли нужные звуки. Более того, если они смотрели на изображения или видео, связанные со звуком, их чувствительность к нему еще больше возрастала.
«Мы обнаружили, что, вопреки распространенному мнению, закрытие глаз действительно ухудшает способность распознавать звуки», — отметил один из авторов исследования Ю Хуан.
Исследование показало, что при закрытых глазах мозг начинает активнее отфильтровывать звуки. В результате человек ужаснее воспринимает как фоновый шум, так и сам целевой сигнал.
В то же время, визуальная информация помогает мозгу лучше ориентироваться в среде и «усиливает» слух. К примеру, просмотр видео, связанного со звуком, позволял участникам слышать его даже тише, чем в стандартных условиях.
Ученые отмечают, что в тихой среде эффект может быть иным, однако в реальном мире, где часто присутствует шум, открытые глаза помогают лучше обрабатывать звуковую информацию.
Напомним, ранее мы сообщали о неожиданном эффекте растительной диеты. Оказалось, что она может как понижать, так и увеличивать риск деменции. Решающую роль играет выбор товаров.