Помогает ли закрытие глаз лучше слышать: ответ ученых удивил

Улучшается ли слух с закрытыми глазами

Закрытие глаз не всегда помогает лучше слышать – во многих случаях это даже ухудшает способность распознавать звуки.

К такому выводу пришли исследователи из Шанхайского университета Цзяотун, передает Science Alert.

В рамках эксперимента участникам предлагали распознавать разные звуки – от плеска воды до шума поезда – на фоне постороннего шума. Задания выполнялись с открытыми и закрытыми глазами, а также с разными визуальными подсказками.

Оказалось, что с открытыми очами люди лучше определяли нужные звуки. Более того, если они смотрели на изображения или видео, связанные со звуком, их чувствительность к нему еще больше возрастала.

«Мы обнаружили, что, вопреки распространенному мнению, закрытие глаз действительно ухудшает способность распознавать звуки», — отметил один из авторов исследования Ю Хуан.

Исследование показало, что при закрытых глазах мозг начинает активнее отфильтровывать звуки. В результате человек ужаснее воспринимает как фоновый шум, так и сам целевой сигнал.

В то же время, визуальная информация помогает мозгу лучше ориентироваться в среде и «усиливает» слух. К примеру, просмотр видео, связанного со звуком, позволял участникам слышать его даже тише, чем в стандартных условиях.

Ученые отмечают, что в тихой среде эффект может быть иным, однако в реальном мире, где часто присутствует шум, открытые глаза помогают лучше обрабатывать звуковую информацию.

