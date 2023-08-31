Помогала свинья: женщина нашла самородки золота на 125 тысяч долларов - фото

Она обнаружила его в месте, где выросла.

Австралийская женщина обнаружила золотые самородки на сумму 127 тысяч долларов под детской площадкой.

Об этом пишет nypost.com.

27-летняя Тайлер Махони была со своим братом Райсом и отцом Тедом, когда она натолкнулась на свой самый большой хит в Калгари.

"Мы оказались в месте, где действительно выросли с братом — мы провели там много времени, когда мы были младше, и я не возвращалась примерно 15 лет", — сказала она.

Тайлер Махони с братом в детстве / Фото: Caters

Единственной причиной вернуться в ностальгическое место стало то, что ее папа однажды по делам приезжал туда и нашел несколько самородков. Поэтому мужчина захотел приехать туда снова, но уже с детьми.

Они вернулись на холм и вырыли много золота. Но семья знала, что не сможет остановиться, пока не дойдет до источника джекпота.

Найденное золото / Фото: Caters

Они использовали ручные инструменты, путеводитель и свинью, помогавшую рыть землю. После длительного копания они нашли золото в железных камнях.

"Это выглядело как золотые вены", — прокомментировала женщина.

Самородок золота / Фото: Caters

Семья собрала и обработала свои находки, чтобы увидеть, сколько они могут заработать.

"Мы получили от этого копания около 127 000 долларов, а затем растопили золото", – сказала Тайлер.

Тайлер Махони / Фото: Caters

Семья стала богаче и продолжит искать сокровища.

Напомним, девушка купила за 2 доллара ожерелье, которое оказалось утраченным произведением искусства. Стало известно, сколько оно стоит.

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