Помогала свинья: женщина нашла самородки золота на 125 тысяч долларов - фото

Она обнаружила его в месте, где выросла.
Австралийская женщина обнаружила золотые самородки на сумму 127 тысяч долларов под детской площадкой.
Об этом пишет nypost.com.
27-летняя Тайлер Махони была со своим братом Райсом и отцом Тедом, когда она натолкнулась на свой самый большой хит в Калгари.
"Мы оказались в месте, где действительно выросли с братом — мы провели там много времени, когда мы были младше, и я не возвращалась примерно 15 лет", — сказала она.
Единственной причиной вернуться в ностальгическое место стало то, что ее папа однажды по делам приезжал туда и нашел несколько самородков. Поэтому мужчина захотел приехать туда снова, но уже с детьми.
Они вернулись на холм и вырыли много золота. Но семья знала, что не сможет остановиться, пока не дойдет до источника джекпота.
Они использовали ручные инструменты, путеводитель и свинью, помогавшую рыть землю. После длительного копания они нашли золото в железных камнях.
"Это выглядело как золотые вены", — прокомментировала женщина.
Семья собрала и обработала свои находки, чтобы увидеть, сколько они могут заработать.
"Мы получили от этого копания около 127 000 долларов, а затем растопили золото", – сказала Тайлер.
Семья стала богаче и продолжит искать сокровища.
Напомним, девушка купила за 2 доллара ожерелье, которое оказалось утраченным произведением искусства. Стало известно, сколько оно стоит.
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