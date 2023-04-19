Помогала ученику с учебой: директора школы обвиняют в сексуальных домогательствах

Ученик обратился в полицию с заявлением о сексуальных домогательствах.

Руководитель академии Xceed Preparatory в городе Корал-Спрингс в округе Бровард ( США ) столкнулась с обвинением в совершении преступления из-за возможных сексуальных домогательств к подростку в частной школе.

Об этом пишет издание Local10.

Прокуроры подали жалобу против Трейси Мишель Смит во вторник, 18 апреля, об обвинениях в привлечении или осуществлении сексуального поведения со стороны должностного лица, являющегося преступлением второй степени.

Полицейские Корал-Спрингса задержали 43-летнюю Смит из Бойнтон-Бич на парковке школы после того, как ученик 10-го класса 13 апреля сообщил о сексуальных домогательствах с ее стороны.

"Обвинения, повлекшие арест Смит, стали полным шоком для всех в школе", – сказал Брайан Бибер, представляющий академию Xceed, добавив, что Смит работала в школе около трех лет.

Подросток рассказал, что все началось с того, что Смит принесла для него в свой офис дополнительный стул, и они "смыкали ноги", под столом.

Согласно отчету об аресте, детектив Корал-Спрингс Марк Миттер сообщил, что есть доказательства в подтверждение обвинений в насилии с октября по 6 апреля.

Смит имела "почти 20-летнюю" карьеру в образовании, и она работала администратором, академическим тренером, инструктором и менеджером программ как в государственных, так и в частных школах, согласно публичному профилю школы.

Также согласно профилю Смит имела опыт работы учителем начальной и средней школы и была номинирована на звание "Учитель года" после того, как получила степень бакалавра и магистра в Университете штата Флорида.

После того, как судья отдал приказ ей держаться подальше от ученика и школы, заместители офиса шерифа Броварда отпустили Смит под залог в размере 25 000 долларов.

"Школа и ее персонал будут сотрудничать с правоохранительными органами всеми возможными способами", — сказал Бибер в заявлении, добавив, что "безопасная среда обучения имеет первостепенное значение" в Xceed, также имеющем академии в Вестоне и Кендале.

Напомним, учительница сняла видео, как мастурбировала вибратором в классе с открытой дверью.

Читайте также: