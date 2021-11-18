Помогла пережить развод и смерть родных: мужчина обзавелся свиньей в доме, однако соседи против

Мужчина утверждает, что эмоциональная поддержка животного помогает ему в трудные дни.
Житель американской деревни Канаджохари Виверн Флетт завел свинью в своем доме и называет ее домашней любимицей.
Об этом информирует news10.com.
Свинью весом более 45 кг человек назвал Элли.
"Она всегда ищет лакомство и место, чтобы приютиться, прыгает прямо на диван, чтобы посмотреть телевизор", — рассказывает Флетт о своей любимице.
Мужчина утверждает, что эмоциональная поддержка животного помогает ему в тяжелые дни. По его словам, именно Элли помогла ему пережить развод с супругой и смерть родственников.
Однако соседи не в восторге от свиньи за забором. За последние два года Флетт 13 раз обращался в суд, поскольку ему приказывали избавиться от Элли и отдать ее, например, в приют животных. Соседи утверждают, что свинья является сельскохозяйственным животным, поэтому ее содержание запрещено законом в частном секторе. Мужчина считает Элли домашним животным.
Отказ отдать свинью Флетт объясняет тем, что она будет подавлена и будет скучать по нему.
Напомним, что в Новой Зеландии опоссум держал в заложниках женщину.
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