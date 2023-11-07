Помогли 16 семьям: пара, которая не хочет детей, пожертвовала 84 яйцеклетки и сперму

Пара, не желающая рожать детей, поделилась, как помогла другим семьям.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

33-летняя Ней Чедборн 37-летний Люк раньше были убеждены, что у них будут дети, но впоследствии передумали. Работая парамедиками, пара знала, что это будет сложно.

Но, увидев, как друзья вовсю пытаются создать свои семьи, они решили протянуть руку помощи. Они обратились в частную клинику по лечению бесплодия в апреле в 2022 года, а остальное - это уже история.

Ней и Люк / Фото: TFP Oxford Fertility/SWNS

Люк пожертвовал сперму, чтобы помочь 10 семьям, а Ней отдала 84 яйцеклетки, помогая шестерым семьям.

Ней из Банбери, Оксфордшир, сказала: "Когда вы женитесь, следующим вопросом всегда будет: "Когда у вас будут дети?". Нас все еще спрашивают об этом, мы женаты четыре года. Я не хочу, чтобы люди думали, что не хочу их, потому что ненавижу детей. Мы работаем парамедиками, мы очень заняты и являемся частью некоммерческой организации, которая реагирует на стихийные бедствия, поэтому нас могут попросить встать и покинуть страну в кратчайшие сроки. Наша главная мотивация в том, что у нас есть друзья, которые прошли процедуру ЭКО и пережили несколько выкидышей, что ужастно. Если кто-то другой сможет использовать мои яйцеклетки и сперму Люка, то мы хотим помочь им так же, как мы сдаем кровь и есть в реестре стволовых клеток".

Ней и Люк / Фото: TFP Oxford Fertility/SWNS

Пара познакомилась в 2016 году, когда они прививались от гепатита В по работе, и Ней сказала, что это была любовь с первого взгляда. Восемь месяцев спустя пара начала жить вместе.

Она впервые задумалась о донорстве яйцеклеток, когда ей было 27 лет, примерно в то же время, когда она решила, что не хочет иметь собственных детей.

Затем Люк и Ней связались с TFP Oxford Fertility, специалистами по ЭКО и фертильности, и были приняты в качестве доноров.

Ней и Люк / Фото: TFP Oxford Fertility/SWNS

Сначала доноры должны делать себе инъекции в течение 14 дней, чтобы подавить природное производство гормонов. Затем им придется сделать сканирование, чтобы убедиться, что их природный цикл полностью подавлен. За день или два до сбора яйцеклеток донорам делают инъекцию гормона, чтобы помочь созреть яйцеклеткам, а затем яйцеклетки собирают во время небольшой процедуры.

Она сказала, что ее семья не была в восторге, когда она сказала им, что собирается пожертвовать яйцеклетки.

Говоря о процедуре, Ней рассказала, что быстро поправляется и через три дня снова начинает бегать. В последний раз, когда она сдавала яйцеклетки, Ней отдала 17 штук, и она не знает, будет ли сдавать она их снова.

Ней и Люк / Фото: TFP Oxford Fertility/SWNS

Она рассказала: "Каждое пожертвование помогает двум парам, поэтому потенциально это может быть шесть детей. Я не думаю, что буду жертвовать снова, единственным исключением было бы, если бы один из моих друзей нуждался в яйцеклетках и хотел бы использовать мои. Кроме того, количество яйцеклеток у меня значительно сократилось с тех пор, как я впервые это сделала".

Напомним, "избалованная" женщина показала, как год жила в элитном отеле с любимым. Этот год она назвала самым лучшим в ее жизни.

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