"Помпеи ожили": как ИИ и технологии видеоигр воссоздали город до катастрофы

Как выглядели Помпеи, Фото: Histoury, Inc

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Около двух тысяч лет назад Везувий превратился в главного антагониста самой известной трагедии древнего мира. Разрушительный взрыв полностью покрыл Помпеи и Геркуланум вулканическим пеплом и обломками. Это очень подробно запечатлелось в истории. Теперь путешественники могут увидеть Помпеи во всем их величии еще до того, как в 79 году нашей эры все превратилось в руины.

Об этом пишет Popular Science.

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Цифровая реинкарнация: разработчики видеоигр оживили Помпеи перед катастрофой

Экс-инженер по разработке видеоигр из Иллинойса вместе с командой создал приложение, которое благодаря технологии Immersive Extended Reality погружает в жизнь археологического парка.

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Теперь каждый желающий может постоять на древнем форуме бок о бок с римлянами и своими глазами понаблюдать, как на горизонте начинает зловеще грохотать Везувий.

Создатель софтвер-компании Histoury Тодд Портер ради этого замысла лично обошел каждый сантиметр достопримечательностей, сделав 155 сканирований под палящим солнцем южной Италии.

Портер основал Histoury менее трех лет назад, хотя имел такую идею еще 15 лет назад во время визита в Геркуланум. Именно во время прогулки по развалинам разработчику пришло в голову использовать геймдев-опыт, чтобы воспроизвести окружение в виртуальном мире, который каждый мог бы посетить с помощью обычного смартфона.

Тогда, в 2012 году, смартфонам не хватало вычислительной мощности для такого замысла. Им понадобилось еще 13 лет, чтобы «уловить» идею Портера.

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Воплотить задуманное без официального разрешения археологического парка было невозможно. Ситуацию спас один из членов команды — бывший администратор гостиницы.

Узнав о проекте, он уволился с работы и принялся за развитие бизнеса. Он был очень упрям, ведь каждый день стучал в дверь администрации Помпеев, пока те, возможно от усталости, не согласились на демонстрацию.

Цифровая реконструкция Histoury началась с двух типов сканирования: высокоточного и пространственного. Высокоточное сканирование создает виртуальную 3D-модель объекта с погрешностью менее 2 сантиметров. Для этого приходится ходить по территории с LiDAR-сканером.

«Это просто я хожу с устройством, похожим на бомбу. Он имеет форму огромной пилюли, внутри которой вращается свет, и издает шум. Держишь его в одной руке, а в другой — смотришь в телефон», — делится мужчина.

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Получившуюся 3D-модель конвертируют в сетку 3D mesh — формат, совместимый с двигателями для разработки игр. Далее художники Histoury строят детализированные объекты непосредственно на этой сетке, постоянно консультируясь с командой археологов для максимальной исторической достоверности.

Второй этап — пространственное сканирование с помощью менее мощного устройства Xgrid Portalcam. Он выполняет сразу несколько задач, главная из которых — привязка к местности. Традиционные GPS-данные обладают высокой погрешностью, поэтому приложение Histoury использует искусственный интеллект. ИИ сравнивает снимок с камеры смартфона с уже известными локациями в базе и определяет точное местоположение и направление пользовательского взгляда с точностью до 15 сантиметров.

Кроме того, пространственное сканирование позволяет художникам проверять свою работу без постоянных поездок в Италию.

«ИИ часто действует довольно небрежно во многих сферах — музыка или искусство, — но мы используем его именно там, где он действительно эффективен: для обработки больших объемов данных».

На финальной стадии ведущий специалист по искусственному интеллекту запускает ИИ-агентов, которые «обходят» всю виртуальную модель по всем направлениям, проверяя геометрическую точность. Если точность оказывается неудовлетворительной или ниже определенного порога, команда возвращается на объект для повторного пространственного сканирования.

Как «работают» Помпеи теперь

Результатом долгого труда стало приложение Portyl для смартфонов и планшетов. Оно показывает первоначальный вид Помпеев в любой точке, куда вы наведете экран. Виртуальное пространство наполнено людьми, животными, звуковыми эффектами и аудиогидами — это максимально приближенный опыт реальной прогулки по древнему городу.

Фото: Histoury, Inc

Фото: Histoury, Inc

Все материалы были бесплатны до 1 сентября, а приложение работает даже для тех, кто находится вдали от Италии.

Histoury готовится к подписанию контракта с музейным комплексом Геркуланума и планирует выход на рынки других стран, в частности Египта.

Пользователи приложения могут сами запустить взрыв Везувия и наблюдать за крушением под крики людей. Такие живые реконструкции способны сделать древнюю историю близкой как никогда раньше, особенно для тех, кому трудно самостоятельно представить пропавший мир.

В Помпеях нашли предка пиццы

Напомним, во время раскопок древнеримского города Помпеи ученые нашли настенную роспись с изображением блюда, внешне чрезвычайно похожего на современную пиццу.

Фреску нашли в атриуме жилого дома рядом с пекарней, где также заметили останки трех погибших в результате извержения Везувия. На росписи изображена круглая лепешка с чашкой красного вина, гранатом и финиками, хотя классических помидоров в то время в Италии еще не было.

Несмотря на популярность пиццы в современной эпохе, ее исторические корни долго оставались неопределенными. Первое письменное упоминание самого слова «пицца» датируется 997 годом н. е. в латинском тексте из итальянского города Гаета, принадлежавшего Византийской империи.

Вероятно, это слово родственно греческому «пита», которое имеет восточное происхождение, ведь подобные сырные лепешки с финиками употребляли еще персидские воины в V веке до н. е.

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