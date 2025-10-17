- Дата публикации
Понес "добычу" в пасти: охота медведя попала на камеры (видео)
Медведь устроил ночное приключение — перевернул мусорный бак, забрал пакет и убежал.
В США камеры зафиксировали необычного ночного посетителя — медведя, который искал еду и украл мусорный пакет.
Об этом сообщило издание KTLA.
На видео видно, как большой медведь копается в опрокинутой мусорной бочке возле одного из домов. Через несколько секунд животное вынимает из бака белый мусорный пакет и убегает с ним в пасти. По словам очевидцев, медведь скрылся за забором и направился в направлении заднего двора соседнего дома.
Местные чиновники отмечают, что такие случаи в Глендейле, штат Калифорния, случаются довольно часто, ведь город расположен вблизи гор, где обитают дикие медведи. Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности — не оставлять мусор на улице ночью и хранить отходы в плотно закрытых контейнерах, чтобы не привлекать животных к жилым районам.
