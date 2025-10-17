ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Понес "добычу" в пасти: охота медведя попала на камеры (видео)

Медведь устроил ночное приключение — перевернул мусорный бак, забрал пакет и убежал.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Медведь

Медведь

В США камеры зафиксировали необычного ночного посетителя — медведя, который искал еду и украл мусорный пакет.

Об этом сообщило издание KTLA.

На видео видно, как большой медведь копается в опрокинутой мусорной бочке возле одного из домов. Через несколько секунд животное вынимает из бака белый мусорный пакет и убегает с ним в пасти. По словам очевидцев, медведь скрылся за забором и направился в направлении заднего двора соседнего дома.

Местные чиновники отмечают, что такие случаи в Глендейле, штат Калифорния, случаются довольно часто, ведь город расположен вблизи гор, где обитают дикие медведи. Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности — не оставлять мусор на улице ночью и хранить отходы в плотно закрытых контейнерах, чтобы не привлекать животных к жилым районам.

Напомним, в Калифорнии ловец змей стал свидетелем необычной ситуации — черный лабрадор оказался с рептилией, обмотанной вокруг морды.

Дата публикации
Количество просмотров
418
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie