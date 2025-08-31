Понимаете ли вы поведение своего любимца: ученые разрушили стереотипы о котах и собаках

Мифы и правда о поведении домашних животных / © instagram.com/izzyandthefluff

Жизнь домашних животных издавна окружена мифами и стереотипами. Обычно кошек считают независимыми, а собак привязанными к людям. Ученые ответили на самые распространенные вопросы хозяев четырехлапых любимцев.

Об этом говорится в статье nauka со ссылкой на материалы Национального университета «Черниговский коллегиум» им. Т.Г. Шевченко.

Самые распространенные представления о собаках и котах: что — правда, а что — миф

Верно ли, что собака привязывается к хозяину, а кошка — к дому?

Этот популярный стереотип не выдерживает проверки фактами. Исследования показали, что собаки способны эмоционально склоняться даже к роботам, если те демонстрируют элементарные социальные навыки.

Кошки же оказались не менее привязаны к людям, чем собаки. Они реагируют на возвращение владельца, ищут его близости и даже позволяют брать себя на руки. Это доказывает, что и кошки, и собаки одинаково способны создавать тесную эмоциональную связь с человеком.

Целебных свойств у травы для животных нет

Почему животные едят траву?

Многие думают, что кошки и собаки лечатся травой. На самом же деле целлюлоза в ее составе стимулирует работу кишечника и способствует лучшему пищеварению. Целебных свойств у травы для животных нет — просто некоторым из них нравится ее вкус.

Как животные охлаждаются без потовых желез?

У кошек и собак потовые железы все же есть — на лапах, морде и других участках тела. Они также охлаждаются благодаря расширению сосудов, отдыху на холодных поверхностях и специфическим поведенческим приемам:

собаки — выдвигают язык и активно дышат;

коты — вылизывают шерсть и ускоряют дыхание.

Когда мы ссорим любимца, он не осознает своего плохого поступка / © Associated Press

Чувствуют ли животные вину?

На самом деле нет. Когда мы ссорим любимца, он не осознает своего «плохого поступка», а лишь реагирует на тон голоса и ситуации. Поведение, которое мы воспринимаем как «чувство вины», на самом деле способ избежать наказания.

Влияет ли порода на характер?

Да, определенное влияние есть. К примеру, терьеры от природы активны и вспыльчивы, ведь выводились для борьбы с вредителями. В то же время дрессирование животного в значительной степени зависит от его нервной системы и терпения владельца.

Движения во сне отражают психические процессы / © Credits

Видят ли животные сны?

Современные исследования подтвердили: да. Движения во сне отражают психические процессы. Например, крысы после тренировок в лабиринте проигрывали его во снах — их мозг был активен так же, как во время учебы.

Есть ли игры у животных?

Да, и они очень похожи на детские. Маленькие котята и щенки играют для развития координации и социальных навыков, а взрослые для тренировки мышления, общения и даже для развлечения.

Напомним, ранее кинологи рассказали, как отучить собаку тащить поводок. Ведь часто вместо приятной прогулки владельцы сталкиваются с проблемой.

Ранее также речь шла о международном дне собак. Именно 26 августа мир отмечал Международный день собак — праздник, посвященный нашим самым верным друзьям.