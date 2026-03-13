Понимают ли коты человеческую речь: ученые раскрыли особенности общения животных

Кот / © Pixabay

Коты могут реагировать на человеческие слова и голоса, однако это не означает, что они понимают язык так же, как люди. Исследования показывают: домашние любимцы способны распознавать интонации, голоса хозяев и даже собственные имена, но воспринимают слова скорее через ассоциации, чем через их значение.

Об этом сообщило издание Cats.com.

Специалисты объясняют, что коты не имеют достаточных когнитивных возможностей для полноценного понимания человеческой речи. В то же время они способны распознавать, когда к ним обращаются, реагировать на голоса людей, жесты и мимику. Подобно тому, как люди могут отличать интонации мяуканья, но не знают точного содержания «сообщения», коты воспринимают человеческую речь преимущественно через тон и контекст.

В журнале Animal Cognition опубликовано исследование, в ходе которого ученые проверяли, реагируют ли коты на голоса людей, когда их владельцы находятся вне комнаты. Животным проигрывали записи трех разных голосов. Результаты показали, что коты демонстрировали так называемое ориентирующее поведение — двигали головой и ушами, прислушиваясь к звуку.

При этом реакция на голос хозяина была заметно сильнее, чем на голоса незнакомцев. Это свидетельствует о том, что коты могут различать людей по голосу.

Отдельное исследование тех же ученых показало, что коты также способны узнавать собственные имена. Во время эксперимента животным воспроизводили нейтральные слова и их имена. На обычные существительные большинство котов почти не реагировали, но на звук собственного имени демонстрировали ориентирующее поведение — поворачивали голову или двигали ушами.

Ученые объясняют это ассоциативным обучением: имя часто связано с положительными событиями — кормлением, игрой или вниманием хозяина.

В то же время лишь небольшая доля кошек фактически подходила к источнику звука. Менее 10% животных двигались к человеку, даже если реагировали на голос. Это связано с естественной независимостью кошек — в отличие от собак, они менее склонны выполнять команды.

По оценкам исследователей, кошки могут распознавать примерно от 20 до 40 слов, а некоторые — до 50. Однако речь идет не о понимании значения, а о способности связывать слова с определенными действиями или результатами, например едой, лаской или игрой.

Специалисты отмечают, что для общения с котом важнее не сам набор слов, а интонация голоса. Животные хорошо реагируют на спокойный и мягкий тон, а резкие или громкие интонации могут вызвать стресс или страх.

Ученые также подчеркивают, что регулярное общение с котом помогает укреплять связь между животным и хозяином. Коты могут отвечать на голос человека по-разному — например, поднимать голову, шевелить ушами, мурлыкать или тереться о человека.

