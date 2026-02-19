Понимают ли собаки людей: ученые совершили неожиданное открытие

Собака / © Pixabay

Владельцы собак часто убеждены, что их любимцы понимают каждое слово, однако наука имеет несколько иной взгляд на этот процесс. Животные действительно внимательно слушают людей, но механизм обработки речевой информации в их мозге существенно отличается от человеческого.

Об этом пишет American Kennel Club.

Исследование показало, что большинство собак прекрасно реагируют на знакомые команды, но имеют серьезные проблемы с фонетикой. Животные обычно не различают мелкие звуковые отличия в словах.

Если вы скажете команду «сидеть», а затем произнесите звучащее очень похожее слово, мозг собаки, скорее всего, обработает их как одну и ту же команду.

Ученые сравнивают такой способ восприятия с тем, как младенцы в возрасте до 14 месяцев реагируют на речь взрослых. Для животных решающее значение имеет идеальное произношение каждого звука, а общий звуковой рисунок слова, интонация хозяина и окружающий контекст.

Можно ли научить собаку различать слова

Несмотря на фонетические ограничения, специалисты отмечают: это вовсе не означает, что собаки нас не слушают. Они постоянно анализируют нашу речь. Более того, благодаря регулярным и правильным тренировкам, животное можно научить улавливать разницу даже между схожими по звучанию словами.

Среди общей массы собак встречаются настоящие интеллектуальные самородки, демонстрирующие исключительные способности к изучению человеческого «языка». Такие животные-гении способны:

изучать десятки новых слов всего за одну неделю;

запоминать точные названия конкретных игрушек или предметов обихода;

идентифицировать объекты по названиям среди множества других.

Истории известны случаи, когда уникальные собаки знали более тысячи названий разных предметов. По наблюдениям кинологов, чаще всего такие феноменальные языковые способности демонстрируют представители породы бордер-колли, традиционно возглавляющей рейтинги самых умных собак.

Исследователи предполагают, что способность собаки к изучению слов — это сложная комбинация генетической предрасположенности, условий среды и интенсивности тренировок. Эксперты советуют владельцам чаще общаться со своими любимцами и произносить команды максимально четко.

