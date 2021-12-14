Опекуны-лесбиянки жестоко замордовали ребенка: на них пять раз жаловались в соцслужбу

Социальные работники предполагали, что жалуются люди, которым не нравятся однополые пары.

В британском городке Кигли от побоев погибла 16-месячная девочка Стар Гобсон, которая была под опекой ее 20-летней матери Фрэнки Смит и партнерши матери — 28-летней Саванны Брокхилл. Суд признал пару виновной в убийстве и соучастии в убийстве ребенка.

Как сообщает издание Daily Mail, в том году, когда было совершено убийство, социальные работники получили пять сообщений о побоях и издевательствах, которые ребенок испытывает в этой семье. Но каждый раз эти жалобы воспринимались, как преувеличенные выдумки от противников однополых пар.

В последний раз информацией о побоях, от которых страдает 16-месячная Стар, с социальными службами поделились за неделю до того, как девочку забили до смерти.

В сентябре 2020 года социальные работники совершили неплановый визит и заметили, что Стар неустойчиво держалась на ногах, на ее щеке и правой голени были синяки. Ее матери дома не было, а Брокхил заверила, что девочка просто упала с лестницы. Дело закрыли, как делали это четыре раза раньше — в январе, мае и июне того же года.

Через неделю Стар нашли убитой. У девочки были переломы голени, ребер и черепа. Она также получила рваные раны, вызвавшие внутреннее кровотечение. В прокуратуре отметили, что травмы были нанесены сильными ударами кулаками или ногами в живот.

После нанесения побоев Фрэнки Смит и ее партнерша еще 15 минут не вызвали к ребенку неотложную помощь, занимаясь поисками в Интернете "как вывести ребенка из шока".

Фото: Facebook/Spectrum FM Costa Almeria

Во время судебного процесса директор службы по делам детей, работники которой не увидели угрозы жизни Стар Гобсон, подал в отставку.

Суд присяжных признал Саванну Брокхилл виновной в убийстве дочери своей партнерши, а мать девочки Фрэнки Смит — в допущении ее смерти. В среду, 15 декабря, судья огласит им приговор.

Напомним, в Киевской области 19-летний парень заказал товарищу убийство родного отца.

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