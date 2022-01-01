Попкорн с сюрпризом: подросток нашел живого хомяка в ведре с воздушной кукурузой

Животное укусило парня.

В американской Алабаме подросток обнаружил хомяка в ведре с попкорном, который приобрел в кинотеатре

Парень с друзьями пришел на просмотр фильма "Человек-паук", пишет Newsweek.

Ребята рассказывают, что в зале заметили зверюшку, похожую на крысу. Затем один из них опустил руку в ведро с попкорном и нашел там хомяка.

Молодой человек отнес грызуна одному из сотрудников кинотеатра. Впрочем, в этот момент грызун укусил его. Животное выпало из рук подростка. Беглеца поймали. Зато парню вернули деньги за билет и попкорн.

Впоследствии одна из местных жительниц рассказала, что за несколько дней до того четверо подростков пришли в кино с хомяком. Впрочем, животное сбежало во время сеанса, но его не нашли Школьники оставили свои контактные данные сотрудникам, чтобы им сообщили, если животное найдут.

Напомним, в городе Бакли в Великобритании местные жители вынуждены были собирать деньги для того, чтобы поймать белку, которая за 48 часов напала на 18 человек. Местные жители назвали белку "полосастиком". Она через 48 часов покусала 18 местных жителей. Люди рассказывают, что белка нападала на них врасплох в неожиданных местах.

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