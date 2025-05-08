Попробуйте найти собачку среди панд: тест на внимательность для настоящих гениев

ТТест внимательность// фото: Playbuzz

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Перед вами тест-головоломка, которая станет настоящей разминкой для вашего мозга и проверит остроту вашего внимания. Нужно отыскать хитрого самозванца, собачку среди множества милых панд

На первый взгляд, кажется, что на изображении — лишь сбившиеся в кучу черно-белые медвежата. Их круглые мордашки с черными пятнами вокруг глаз, носики и ушки создают настоящую визуальную головоломку. Найти среди этой черно-белой путаницы собаку, которая еще имеет похожую окраску и плотное телосложение, — задача не из простых.

Что же может выдать собачку среди медвежьей компании? Очевидно, это не хвост и не лапы, ведь эти части тела животных на картинке не видны.

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Попытайтесь максимально сконцентрировать свое внимание и тщательно рассмотреть каждую деталь. Говорят, только люди с феноменальным IQ способны справиться с этой задачей менее чем за 10 секунд. Принадлежите ли вы к их числу?

Не огорчайтесь, если вам не удастся найти собаку сразу. Эта оптическая иллюзия действительно способна сбить с толку даже самых внимательных. Возможно, ваше зрение просто требует небольшой подсказки.

Готовы узнать ответ?

Где спряталась собачка

Присмотритесь повнимательнее к форме глаз одного из животных. Как оказалось, собачка была почти на самом видном месте, и именно другая форма его глаз выдала ее среди панд.

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