Попугаи учат нас дружбе: как птицы заводят новые знакомства
Ученые рассказали, как птицы формируют свои связи с другими птицами, и как происходит дружба.
Завести новых друзей - задача непростая не только для людей, но и для птиц. Исследователи из Университета Цинциннати изучили, как попугаи-монахи постепенно адаптируются к новым соседям в группе, и обнаружили, что они «тестируют воду», прежде чем установить прочные социальные связи.
Об этом пишет Popular Science.
По словам соавтора исследования Клэр О’Коннелл, социальные связи приносят попугаям пользу: птицы уменьшают уровень стресса и повышают репродуктивный успех. Однако первый контакт с незнакомцем всегда рискованный: птицы могут кусаться, шипеть или гнать друг друга.
Чтобы изучить формирование новых отношений, ученые объединили группы дикорастущих попугаев в большом вольере. Некоторые птицы были знакомы друг с другом, другие — новички. Исследователи фиксировали пять типов физических контактов:
прикосновение плечами — когда птицы сидят рядом и касаются друг друга;
социальное вычесывание (allopreening);
прикосновение клювами;
кормление из клюва в клюв (allofeeding);
спаривание.
Было проанализировано более 179 взаимодействий, что позволило установить, что незнакомцы подходят друг к другу осторожно, постепенно сближаются, садятся бок о бок, прикасаются клювами и вычесывают друг друга. Некоторые птицы даже переходили на обмен пищей и спаривание.
«Наблюдать за первыми моментами знакомства птиц было невероятно интересно, — делится О’Коннелл, — Это интуитивно напоминало мои собственные переживания во время переезда в Цинциннати и попытки завести новых друзей».
Исследование попугаев-монахов перекликается с предыдущими работами, в частности с 2020 года, когда изучали вампирских летучих мышей. Там тоже показали, что новые члены группы постепенно проверяют потенциальных партнеров: сначала через социальное вычесывание, а затем через обмен пищей.
Итак, попугаи-монахи учат нас важному правилу дружбы: знакомства требуют терпения, осторожности и постепенного доверия.
