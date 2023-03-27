Попугай назвал имя преступника и помог раскрыть резонансное убийство: подробности

Спустя девять лет после убийства в Индии вынесли приговор двум мужчинам на основании "свидетельств" попугая.

Так, в 2014 году была убита жена главного редактора газеты города Агра Виджая Шармы в собственном доме. Мужчина уехал на свадьбу с сыном и дочерью. Его жена Нилам осталась дома. Когда же он вернулся с вечеринки, то обнаружил, что дом ограблен, а любимая и их собака убиты.

Об этом сообщает indiatoday.in.

Полиция не могла найти никаких следов преступников, пока попугай Шармы не начал выкрикивать имя его племянника.

Виджай заподозрил неладное, когда это услышал, и попросил полицию допросить племянника. Ашу признался в убийстве Нилам и рассказал, что совершить преступление ему помогал друг Ронни Масси.

На днях, через девять лет после убийства, суд вынес приговор обоим обвиняемым — Ашу и Ронни. Их приговорили к пожизненному заключению. Также назначен штраф в размере 72 000 рупий на основании признания вины племянником и последующих доказательств.

В ходе расследования стало известно, что Ашу знал, где в доме хранятся драгоценности и деньги, и планировал ограбление. Он нанес собаке девять ударов ножом, а Нилам – 14.

Также сообщается, что попугай скончался спустя шесть месяцев после инцидента. Виджай Шарма умер 14 ноября в 2020 году во время эпидемии коронавируса.

Напомним, в Черновцах заметили экзотических зеленых попугаев. Обычно они живут в Южной Азии и ряде районов Африки.

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