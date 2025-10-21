Попугай, пропавший на четыре года, вернулся домой и заговорил на испанском

Попугай / © Getty Images

Британский попугай, пропавший на четыре года, воссоединился со своим хозяином – но по возвращении птица была совсем другой.

Оказывается, попугай Найджел, изначально говоривший с британским акцентом, смог выучить испанский язык, пишет Unilad.

Счастливое воссоединение произошло, когда ветеринар из Южной Калифорнии приняла Найджела за своего пропавшего попугая. Обнаружив, что птица ей не принадлежит, Тереза Микко отследила микрочип Найджела и нашла его владельца Даррена Чика.

Даррен жил в Торренсе, но родом из Великобритании.

"Я представилась и спросила: "Вы потеряли птицу?" - рассказала Тереза газете Torrance Daily Breeze. "Сначала он сказал: "Нет". Но он подумал, что я имею в виду недавно".

Затем Тереза проверила имя Даррена и объяснила, что женщина по имени Джулия Сперлинг нашла пропавшего попугая.

Даррен объяснил, что Найджел исчез четыре года назад, и был шокирован, когда узнал, что он теперь говорит на испанском.

Встреча с Найджелом была очень эмоциональной, Даррен признался, что расплакался, когда узнал, что Найджел вернулся.

"У него все отлично", - сказал Даррен. "Это очень странно. Я знал, что это он с той минуты, как увидел его".

Говоря о том, как она нашла попугая, Джулия объяснила: "Он был самой счастливой птицей. Он пел и говорил без контроля. Он лаял, как собаки. Я с Панамы, а он спрашивал меня на испанском: "Что произошло?".

Однако к Даррену обратилась семья, объяснив, что они считают, что Найджел может быть попугаем, которого они купили на гаражной распродаже за несколько лет до этого. Оказалось, что пока Найджел считался пропавшим, у него появилась новая семья, назвавшая его Морганом. Семья объяснила, что их сердце было разбито после того, как он улетел.

После разговора с Лайзой Смит, которая сказала, что птицу купили ее бабушка и дедушка, Даррен согласился вернуть Найджела семье, которая заботилась о нем на протяжении всех тех лет, когда он отсутствовал.

Смит объяснила, что Найджел выучил испанский язык от его дедушки, родившегося в Гватемале.

"Мы просто на седьмом небе от счастья", - сказала Смит, добавив, что Найджел и его дедушка имеют очень "особую связь".

"Моя бабушка умерла около двух лет назад, и он – одно из последних воспоминаний о моем дедушке", - сказала она. "Потеря Моргана была тяжелой для него. У них очень особенная связь".

