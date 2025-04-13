Попугай застрял на дереве и материл спасателей, пока ему не предложили пачку сигарет — фото

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В Швеции нецензурный попугай «отблагодарил» своих спасателей, обругав их после того, как застрял высоко на дереве.

Об этом пишет Daily Star.

К удивлению, экзотическую птицу удалось спустить на землю с помощью пачки сигарет, хотя до сих пор не подтверждено, курит ли попугай. Но не раньше, чем он закричал «пошли вы нах*й!» людям, которые только пытались помочь ему спастись.

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Необычный случай произошел в Гетеборге в среду, 9 апреля, днем. Раздраженного попугая нашли на дереве на высоте пяти-семи метров, где он просидел несколько часов.

Местная пожарно-спасательная служба оказалась в этом районе в то время, когда ее сообщил обеспокоенный владелец птицы. Дэнни Мауш, член пожарной команды, рассказал, что попугай сел на самую узкую ветку, которую смог найти.

Спасение попугая / © Jam Press

Когда пожарные попытались его спасти, попугай выкрикнул в ответ неожиданное “f*** you”. Однако, по словам Дэнни, после многочисленных попыток уговорить ярко оперенное животное слезть, это удалось сделать именно владельцу с помощью пачки сигарет.

Попугай / © Jam Press

Несмотря на то, что попугай разбрасывался оскорблениями, во время спасательной операции он был относительно безвредным. Местная пресса сообщила, что попугай все же клюнул своего хозяина, когда его заманивали обратно в безопасное место — но никто не пострадал.

Дэнни добавил, что спасение животных «на самом деле не является частью миссии пожарной службы», но если есть возможность помочь, они это сделают. Инцидент продолжался с 16:00 до 22:00.

Напомним, мужчина устроил трехдневные похороны своего верного пса с оркестром и алтарем.