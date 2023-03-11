Попугаю запретили смотреть телевизор, потому что он постоянно всех посылает "к чертям"

Попугаю запретили просмотр фильмов после того, как птица начала повторять плохие слова.

Попугаю по кличке Луи запретили просмотр телевизора, в частности боевиков, ведь он начал все время повторять фразу "к чертям".

Об этом рассказал владелец пернатого, пишет LAD Bible.

Попугай живет в одном из пабов Шеффилда (Великобритания).

Луи начал говорить непристойные фразы после того, как услышал их по телевизору.

По словам владельца, Луи до этого жил в семье, где были дети, поэтому он имитировал только звуки игрушек. Однако впоследствии он научился воспроизводить звуки, похожие на фотографирование на мобильный телефон, а затем и фразу "к чертям".

Так что владелец попугая вынужден был выставить табличку с предупредительной надписью, что Луи может произнести в сторону клиентов "горячее" словцо.

Мужчина также надеется, что Луи со временем забудет брань, поскольку сейчас ему запрещено смотреть телевизор.

Однако владелец попугая также пожаловался, что некоторые пьяные посетители пытаются научить Луи другим плохим словам.

Напомним, аллигатора нашли спустя 20 лет после похищения из зоопарка.

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