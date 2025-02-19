Популярная европейская страна заплатит 84 000 евро тем, кто купил там жилье: какие условия

В Ирландии можно получить грант на ремонт жилья на островах. Что известно?
Правительство Ирландии выплачивает людям до 84 000 евро за покупку недвижимости на одном из оффшорных островов страны. С июля 2023 г. финансирование в рамках программы "Грант на реконструкцию пустой недвижимости" доступно для тех, кто реконструирует пустые или заброшенные объекты недвижимости, расположенные на определенных островах.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Что известно о программе в Ирландии
Эта политика направлена на увеличение количества населения на островах, а также на улучшение жилья и инфраструктуры и обеспечение лучшего доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и образования.
Но значительные гранты доступны только тем, кто готов приобрести дом, построенный не позднее 2007 года, а также недвижимость должна быть пустой не менее двух лет. А это может привести к серьезным затратам на ремонт - и что вместе с деньгами приходят и определенные подводные камни.
Всего существует 23 населенных оффшорных острова, которые подпадают под действие программы. По состоянию на 2016 год на этих островах проживало всего 2 734 человека.
Острова, доступные для переселения в рамках программы, включают Инишмор - самый большой и самый популярный из островов Аран у западного побережья Ирландии. По состоянию на 2016 год его население оценивалось в 762 человека.
Вы также можете переехать на мыс Клир-Айленд - самый южный населенный остров Ирландии. По данным переписи 2016 года, его население составляло 147 человек.
Какие условия
- Те, кто решится на ремонт на одном из островов, могут получить до 60 000 евро на ремонт пустой недвижимости или до 84 000 евро, если недвижимость также заброшена.
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Заявку может подать кто-либо, независимо от того, является ли он резидентом Ирландии или нет, если он планирует приобрести недвижимость с ремонтом и жить в ней постоянно или сдавать ее в аренду. Однако она не может быть использована как дом отдыха.
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Для тех, кто планирует отремонтировать недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, это также возможно при условии, что они не делают это как зарегистрированная компания или застройщик.
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Грант на реконструкцию пустой недвижимости предоставляется местными органами власти от имени Департамента жилищного строительства, местного самоуправления и культурного наследия. Таким образом, каждая местная власть принимает решение о заявках на получение гранта.
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Объекты недвижимости должны быть построены не позднее 2007 года, а на момент подачи заявки они должны быть пустыми в течение двух лет или больше. Каждый подающий заявку должен предоставить доказательства этому.
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Размер гранта будет зависеть от работ, утвержденных местными властями, и будет выплачиваться на основе таких доказательств, как счета-фактуры, квитанции после окончательной проверки местными властями.
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Для тех, кто хочет получить максимальный грант в размере 84 000 евро и отремонтировать запущенное здание, такие объекты иногда можно найти в реестре заброшенных объектов, который ведется каждой местной властью.
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Заявители должны объяснить, будет ли этот объект их основным частным жильем или будет ли он сдаваться в аренду. Грант доступен как владельцам, так и арендодателям.
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Лицо должно проживать в соответствующем жилье или сдавать его в аренду не менее 10 лет с даты выплаты гранта.
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Если кто-то решит продать жилье, или оно перестанет быть основным местом жительства или его больше не сдают в аренду, возможно, придется возместить местным властям всю сумму гранта или ее часть.
Напомним, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года.
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