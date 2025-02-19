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Популярная европейская страна заплатит 84 000 евро тем, кто купил там жилье: какие условия

Популярная европейская страна заплатит 84 000 евро тем, кто купил там жилье: какие условия

Ирландия / Фото: georgekarbusphotography.com

В Ирландии можно получить грант на ремонт жилья на островах. Что известно?

Правительство Ирландии выплачивает людям до 84 000 евро за покупку недвижимости на одном из оффшорных островов страны. С июля 2023 г. финансирование в рамках программы "Грант на реконструкцию пустой недвижимости" доступно для тех, кто реконструирует пустые или заброшенные объекты недвижимости, расположенные на определенных островах.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Что известно о программе в Ирландии

Эта политика направлена на увеличение количества населения на островах, а также на улучшение жилья и инфраструктуры и обеспечение лучшего доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и образования.

Но значительные гранты доступны только тем, кто готов приобрести дом, построенный не позднее 2007 года, а также недвижимость должна быть пустой не менее двух лет. А это может привести к серьезным затратам на ремонт - и что вместе с деньгами приходят и определенные подводные камни.

Всего существует 23 населенных оффшорных острова, которые подпадают под действие программы. По состоянию на 2016 год на этих островах проживало всего 2 734 человека. 

Острова, доступные для переселения в рамках программы, включают Инишмор - самый большой и самый популярный из островов Аран у западного побережья Ирландии. По состоянию на 2016 год его население оценивалось в 762 человека.

Вы также можете переехать на мыс Клир-Айленд - самый южный населенный остров Ирландии. По данным переписи 2016 года, его население составляло 147 человек.

Какие условия

  • Те, кто решится на ремонт на одном из островов, могут получить до 60 000 евро на ремонт пустой недвижимости или до 84 000 евро, если недвижимость также заброшена.

  • Заявку может подать кто-либо, независимо от того, является ли он резидентом Ирландии или нет, если он планирует приобрести недвижимость с ремонтом и жить в ней постоянно или сдавать ее в аренду. Однако она не может быть использована как дом отдыха.

  • Для тех, кто планирует отремонтировать недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, это также возможно при условии, что они не делают это как зарегистрированная компания или застройщик.

  • Грант на реконструкцию пустой недвижимости предоставляется местными органами власти от имени Департамента жилищного строительства, местного самоуправления и культурного наследия. Таким образом, каждая местная власть принимает решение о заявках на получение гранта.

  • Объекты недвижимости должны быть построены не позднее 2007 года, а на момент подачи заявки они должны быть пустыми в течение двух лет или больше. Каждый подающий заявку должен предоставить доказательства этому.

  • Размер гранта будет зависеть от работ, утвержденных местными властями, и будет выплачиваться на основе таких доказательств, как счета-фактуры, квитанции после окончательной проверки местными властями.

  • Для тех, кто хочет получить максимальный грант в размере 84 000 евро и отремонтировать запущенное здание, такие объекты иногда можно найти в реестре заброшенных объектов, который ведется каждой местной властью.

  • Заявители должны объяснить, будет ли этот объект их основным частным жильем или будет ли он сдаваться в аренду. Грант доступен как владельцам, так и арендодателям.

  • Лицо должно проживать в соответствующем жилье или сдавать его в аренду не менее 10 лет с даты выплаты гранта.

  • Если кто-то решит продать жилье, или оно перестанет быть основным местом жительства или его больше не сдают в аренду, возможно, придется возместить местным властям всю сумму гранта или ее часть.

Напомним, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года.

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