Популярная европейская страна заплатит 84 000 евро тем, кто купил там жилье: какие условия

В Ирландии можно получить грант на ремонт жилья на островах. Что известно?

Правительство Ирландии выплачивает людям до 84 000 евро за покупку недвижимости на одном из оффшорных островов страны. С июля 2023 г. финансирование в рамках программы "Грант на реконструкцию пустой недвижимости" доступно для тех, кто реконструирует пустые или заброшенные объекты недвижимости, расположенные на определенных островах.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Что известно о программе в Ирландии

Эта политика направлена на увеличение количества населения на островах, а также на улучшение жилья и инфраструктуры и обеспечение лучшего доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и образования.

Но значительные гранты доступны только тем, кто готов приобрести дом, построенный не позднее 2007 года, а также недвижимость должна быть пустой не менее двух лет. А это может привести к серьезным затратам на ремонт - и что вместе с деньгами приходят и определенные подводные камни.

Всего существует 23 населенных оффшорных острова, которые подпадают под действие программы. По состоянию на 2016 год на этих островах проживало всего 2 734 человека.

Острова, доступные для переселения в рамках программы, включают Инишмор - самый большой и самый популярный из островов Аран у западного побережья Ирландии. По состоянию на 2016 год его население оценивалось в 762 человека.

Вы также можете переехать на мыс Клир-Айленд - самый южный населенный остров Ирландии. По данным переписи 2016 года, его население составляло 147 человек.

Какие условия

Те, кто решится на ремонт на одном из островов, могут получить до 60 000 евро на ремонт пустой недвижимости или до 84 000 евро, если недвижимость также заброшена.

Заявку может подать кто-либо, независимо от того, является ли он резидентом Ирландии или нет, если он планирует приобрести недвижимость с ремонтом и жить в ней постоянно или сдавать ее в аренду. Однако она не может быть использована как дом отдыха.

Для тех, кто планирует отремонтировать недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, это также возможно при условии, что они не делают это как зарегистрированная компания или застройщик.

Грант на реконструкцию пустой недвижимости предоставляется местными органами власти от имени Департамента жилищного строительства, местного самоуправления и культурного наследия. Таким образом, каждая местная власть принимает решение о заявках на получение гранта.

Объекты недвижимости должны быть построены не позднее 2007 года, а на момент подачи заявки они должны быть пустыми в течение двух лет или больше. Каждый подающий заявку должен предоставить доказательства этому.

Размер гранта будет зависеть от работ, утвержденных местными властями, и будет выплачиваться на основе таких доказательств, как счета-фактуры, квитанции после окончательной проверки местными властями.

Для тех, кто хочет получить максимальный грант в размере 84 000 евро и отремонтировать запущенное здание, такие объекты иногда можно найти в реестре заброшенных объектов, который ведется каждой местной властью.

Заявители должны объяснить, будет ли этот объект их основным частным жильем или будет ли он сдаваться в аренду. Грант доступен как владельцам, так и арендодателям.

Лицо должно проживать в соответствующем жилье или сдавать его в аренду не менее 10 лет с даты выплаты гранта.

Если кто-то решит продать жилье, или оно перестанет быть основным местом жительства или его больше не сдают в аренду, возможно, придется возместить местным властям всю сумму гранта или ее часть.

Напомним, правительство Ирландии разрабатывает предложения, чтобы новоприбывшим беженцам из Украины не предоставлять бесплатное жилье. Новое правило начнет действовать с марта 2025 года.

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