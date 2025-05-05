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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Популярная головоломка о возрасте вызвала споры в сети: многие ошиблись с ответом

Популярная головоломка в Facebook озадачила пользователей — большинство дали неправильный ответ, хотя решение основывается только на разнице в возрасте.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Популярная головоломка о возрасте вызвала споры в сети

Популярная головоломка о возрасте вызвала споры в сети.

Дженни и Ник — создатели контента, которые ежедневно публикуют головоломки для своей онлайн-аудитории. В недавнем видео на Facebook они поделились задачей, вызвавшей массу комментариев и путаницы.

Об этом рассказывает Mirror.

"Когда мне было 4 года, мой брат был вдвое младше. Сейчас мне 40. Сколько лет моему брату?"

Ник, как и многие комментаторы, предположил, что ответ — 20, просто поделив 40 пополам. Такой подход оказался неправильным.

Правильное решение:

Когда главному герою было 4 года, брату — 2. Итак, разница в возрасте — 2 года. Она не меняется со временем. Если сейчас человеку 40 лет, то брату — 38.

Головоломка на первый взгляд кажется сложной, но все сводится к простой логике — пониманию устойчивой разницы в возрасте между двумя людьми. Иногда следует остановиться и подумать, прежде чем делить все пополам.

Раньше мы публиковали интересный психологический тест, который предлагает узнать больше о вашей сущности как друга, опираясь на первое изображение, которое вы заметили на картинке.

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